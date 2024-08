Lo Yacht Club Alghero conferma il valore della sua scuola vela.

Lavoriamo per far crescere il club e cerchiamo di anno in anno di elevare la qualità dell’offerta di questa nostra realtà velica conosciuta tra le migliori della Sardegna. Uno dei nostri principali punti di forza della Scuola Vela dello Yacht Club Alghero e` senza dubbio il team di istruttori”. Infatti la squadra e` composta da 15 giovani, tutti brevettati FIV, lavora in modo coeso e sinergico per garantire la massima sicurezza durante le uscite in mare. A coordinare gli istruttori, anche quest’anno è Riccardo Celotto che oltre a dimostrare soddisfazione per come si stanno svolgendo le attività della scuola vela, non dimentica di parlare della squadra agonistica dello Yacht Club “che – spiega - sta ottenendo ottimi risultati. Tra i nostri giovani talenti, spiccano Giorgio Macciocu e Andrea Rinaldi, qualificati per i Campionati Italiani che si terranno a Genova a fine agosto. Questo e` un traguardo importante per loro e per tutta la nostra scuola” Intanto questo fine settimana è in programma “Re di Sardegna 2024”. Sabato e domenica, le acque di Alghero ospiteranno il Campionato Zonale di Vela Latina, organizzato proprio dallo Yacht Club Alghero.

A sceglierla, anche in questa estate 2024, sono stati quasi in 300 a testimonianza di un incremento di iscrizioni costante e di un gradimento per i metodi di insegnamento. Così il direttivo del sodalizio velico algherese raccoglie il frutto di un lavoro di organizzazione e pianificazione durante tutto l’anno, finalizzato a creare non solo un’offerta per il territorio rispetto la disciplina della vela ma anche di portare avanti il settore agonistico che, già in passato, ha permesso di mettere in mostra in varie competizioni i talenti locali. “Per noi è un motivo di orgoglio e soddisfazione essere la scelta di così tanti bambini/e e ragazzi/e – ha dichiarato il presidente dello Yacht Club Alghero, Pier Paolo Carta.