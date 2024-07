Ucraina U23-Argentina U23 0-2: L'Argentina di Mascherano Avanza ai Quarti di Finale

L'Ucraina ha cercato di reagire al 65', trovandosi però di fronte a un'Argentina ordinata e concentrata sulla gestione del risultato. Al 74', la selezione gialloblù ha tentato con un tiro di Krasnopir, ma la difesa argentina ha murato il tentativo. Nel primo minuto di recupero del secondo tempo, l'Argentina ha raddoppiato con Echeverri, che ha segnato su tap-in, mettendo la palla nell'angolino di sinistra, fissando così il risultato sul 2-0. La classifica finale del gruppo B vede Marocco e Argentina con 6 punti, mentre Ucraina e Iraq chiudono con 3 punti ciascuno. Grazie a questi risultati, i sudamericani e i maghrebini si sono qualificati per la fase successiva del torneo. I quarti di finale si terranno venerdì 2 agosto, con l'Argentina che affronterà la Francia alle ore 21:00 allo stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux. Un match che promette grande spettacolo e tensione, con l'Argentina pronta a lottare per avanzare ulteriormente nel torneo olimpico.

Nella terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo B del torneo olimpico di calcio maschile, l'Argentina U23, guidata da Javier Mascherano, ha battuto 2-0 l'Ucraina U23 di Ruslan Rotan, eliminando quest'ultima dal torneo. Nella stessa giornata, il Marocco ha trionfato per 3-0 contro l'Iraq, completando così la classifica del gruppo. Il primo tempo al "Parc OL" di Lione non ha offerto grandi emozioni. Dopo soli 10 minuti, Julian Alvarez, uno dei tre fuori quota della squadra argentina, ha tentato la fortuna con un tiro dal limite dell'area, terminato alto dopo una bella trama costruita dal basso. Nei primi 30 minuti, nessuno dei due portieri è stato impegnato. Tuttavia, al 42' e al 45', l'Argentina ha sprecato due ottime occasioni con Alvarez e Gondou: quest'ultimo è stato ipnotizzato dal portiere ucraino Fesyun in un uno contro uno. Nel penultimo minuto di recupero, Rubchynskyi ha tentato un sinistro da fuori area, ma Rulli, il portiere argentino, ha respinto attentamente. Nella ripresa, l'Argentina ha sbloccato il match al 47' grazie a Thiago Almada, che ha trafitto Fesyun con un gran tiro a giro, coronando una buona ripartenza.