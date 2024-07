Cagliari che supera il Catanzaro nella seconda amichevole in quota. Bene la costruzione del gioco, mentre la difesa è da rivedere

Il risultato di queste primissime amichevoli di stagione non conta, quello che interessa maggiormente è cercare un equilibrio di squadra in proiezione futura. Il modulo di massima sarà un 3-5-2 di partenza, adattabile a seconda delle situazioni ed in corso d’opera potrebbero esserci delle varianti. Come ad esempio contro il Catanzaro, laddove Felici si è esibito anche nel ruolo di trequartista a supporto delle due punte in determinati sprazzi di gara. Al netto poi del fatto che la squadra dovrà essere ancora puntellata in alcuni ruoli chiave, attacco soprattutto. Sul versante opposto un Catanzaro ben disposto, con un buon grado di preparazione.





La società sta mettendo a disposizione di mister Fabio Caserta una rosa di discreto livello, che possa ben figurare in cadetteria. La gara non ha avuto particolari sussulti. Andamento lento generalizzato. Cagliari che prende immediatamente in mano le redini della contesa e sblocca dopo 5’ con Lapadula. Zortea e Adopo mostrano subito le loro caratteristiche e si candidano per i posti da titolare per i primi confronti ufficiali. Giocano con discreto piglio ed hanno un bagaglio tecnico non di second’ordine. Nella ripresa la girandola delle sostituzioni e la rete di Pavoletti di testa (marchio di fabbrica). Ora per i rossoblù amichevole a Modena nel fine settimana e poi rientro in sede per preparare l’esordio ufficiale in Coppa Italia, lunedì 12 agosto alla “Unipol Domus” contro la vincente fra Carrarese e Catania.

Seconda amichevole per il Cagliari in Valle d’Aosta. Stavolta allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent contro il Catanzaro. Dopo il primo impatto stagionale culminato con la sconfitta contro il Como, per la formazione di Davide Nicola la gara al cospetto di una formazione di serie cadetta rappresenta un ulteriore “step” di crescita. Migliora la tenuta atletica, ma va revisionato l’assetto tattico. Buona la costruzione, ma qualche sbandamento difensivo va evitato. Il mister rossoblù propone anche contro la compagine calabrese uno schieramento attento nel rispetto delle posizioni.