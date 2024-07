Sport Ultime bracciate di bronzo per Paltrinieri negli 800m stile libero

800 metri stile libero, finale. Dopo una prima parte di gara affrontata di rimessa, comincia la progressione esplosiva per Gregorio Paltrinieri, dopo una rimonta cominciata a 4 vasche dalla fine, a -160 metri dalla fine effettua il sorpasso dopo una progressione continua, scappa via, prende un po' di margine, e si porta in testa, ma l’irlandese Wiffen lo insegue, anche Finke con loro, Wiffen in uscita di virata sorpassa l’azzurro, nell’ultima vasca e Paltrinieri resiste ma poi negli ultimi metri viene sorpassato dall’irlandese Wiffen ed anche dallo statunitense Finke. È Bronzo per Gregorio Paltrinieri, che è il primo atleta nel nuoto a riuscire a confermarsi sul podio per tre edizioni consecutive dei giochi.