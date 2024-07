Arriva al supplementare l'oro nella spada femminile a squadre per il quartetto azzurro

La Fiamingo non riesce a tirare nemmeno una stoccata, il tempo finisce e con esso la prima serie. Ora Candassamy contro Rizzi, che cominciano con un colpo doppio, 10-6. E Rizzi fa una parata risposta e va di rimessa, andando a segno, 10-7. Poi un altro colpo doppio, 11-8. E ancora un colpo doppio, peccato perché l’azzurra si muove per prima ma la francese non si fa sorprendere, 12-9. Dopo secondi interminabili di incroci di lame, l’azzurra va a segno, sorprendendo l’avversaria con un affondo deciso, 12-10. Ora sale in pedana la Santuccio, mentre l’allenatore italiano prepara la sostituzione forse per i turni successivi, immagino per togliere la Fiamingo. Dunque la Santuccio che affronta la Vitalis. Ancora colpo doppio, 13-11. La francese parte, Santuccio para, risponde, ma non tocca, l’arbitro interrompe per comminare un giallo alla Vitalis, perché ha toccato il filo alle sue spalle. Poi prova l’affondo la Santuccio ma trova la stoccata dell’avversaria, 14-11. Ma recupera provocando battendo sul ferro per poi colpire, 14-12.





La Vitalis poi tocca e si va a prendere 15-12, anche se era uscita fuori dalla pedana. Ed ancora la Santuccio in attacco, accorcia ancora 15-13. Tocca a Mara Navarrìa, che sostituisce la Fiamingo e va ad affrontare la Mallo-Breton, dunque nessuna sostituzione per le francesi. Subito bersaglio basso per la Navarrìa che va a segno sorprendendo l’avversaria, 15-14. Poi l’azzurra cerca il piede della francese, non trovandolo, trovando purtroppo la lama sulla schiena, 16-14. Parte ancora l’italiana, ma è lontana con le gambe e la francese ha il tempo di tirare arrestando l’assalto e controbattendo. 17-14. Altro scambio di lame ed altro colpo subito per l’azzurra, Mallo-Breton a segno, 18-14 dopo un serrato incrocio di lame. Cartellino rosso alle due contendenti a tempo scaduto, per il minuto di passività. Comincia la terza serie con una stoccata di penalità a testa, dunque 19-15. Ora Vitalis contro Rizzi, e cominciano con un colpo doppio, 20-16. Poi va a segno Rizzi, parata e risposta, una sola luce sul tabellone, 20-17. Mara Navarrìa adesso, che si scontra con A.Louise-Marie, ancora colpo doppio, 21-18. Dopo un momento interminabile di schermaglia, trova il bersaglio sulla coscia, 21-19. Recupera ancora l’azzurra, 21-20, poi ancora un colpo doppio, 22-21. e trova infine la parità, 22-22 e poi ancora colpo doppio, 23-23. 1:15 al termine di questo assalto che è il penultimo, la francese attacca ma non trova bersaglio, l’azzurra freddamente, colpisce e va a segno, 23-24, azzurre ora al comando.





Entra la Santuccio contro Mallo-Breton, ultima frazione di gara, 3 minuti per sapere a chi andrà la medaglia d’oro della Spada a squadre femminile, comincia con un colpo doppio l’ultima parte della sfida, 24-25, che a breve per un attacco della francese, tornerà in parità, 25-25. A 1:33 dal termine, dopo un lunghissimo scambio arriva la stoccata numero 26 per l’azzurra, che quindi si riporta al comando, 25-26. Poi l’ennesimo colpo doppio, 26-27. Mallo-Breton, dopo un lungo controllare dell’azzurra parte all’attacco e trova il bersaglio, 27-27. 40 secondi al termine, utto da rifare, colpo doppio, 28-28. Poi parte la francese, e Santucci non riesce a parare in tempo, 29-28 quando mancano 21 secondi. E a 13 secondi dalla fine la Santucci torna in parità mettendo una stoccata dritta sorprendendo l’avversaria. Si va al minuto supplementare, che sofferenza! 29-29 fin qui. E con la priorità francese in caso di nessuna stoccata. Colpo doppio. Ma per regolamento devono andare al video. Si riprende, nulla di fatto. A -40 secondi ancora colpo doppio, e quando di secondi ne mancano 33, la stoccata azzurra arriva, e ci regala uno splendido oro per la Spada femminile a squadre!!!

Italia e Francia femminile della Spada, si incontrano per la finale, in palio l’ambita medaglia d’oro, le squadre si affrontano a cominciare da Alberta Santuccio che duellerà per prima con Marie- Florence Candassamy. 3 minuti per loro. Si comincia con un colpo doppio, 1-1 che rompe il ghiaccio. Si allunga la francese, l’italiana approfitta e tira la stoccata. 1-2. Altro colpo doppio sulla partenza della francese, non si fa sorprendere la nostra connazionale, 2-3. Finisce il tempo, in pedana ora Giulia Rizzi per l’Italia, contro Auriane Mallo-Breton. Colpo doppio, 3-4. Parte la Rizzi, arriva il colpo doppio, 4-5. Poi la Rizzi non va a segno e la francese ne approfitta, 5-5. Arriva il giallo per tutte e due, perché hanno passato un minuto senza tirare, Mallo-Breton poi tocca, da sola, al pugno, 6-5. E termina anche la seconda frazione. Sale in pedana Rossella Fiamingo contro Coraline Vitalis. Dopo 50 secondi di indecisione Vitalis parte e colpisce al fianco. 7-5. Ed arriva anche l’8-5. Si complicano le cose per le azzurre. E poi ancora il 9-5.