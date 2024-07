Sport Thomas Ceccon conquista l'oro nei 100 metri dorso maschili

Thomas Ceccon, dopo essersi qualificato in finale con un tempo di 52.58, si propone in finale in un crescendo dove risale dalla quarta posizione alla prima, aumentando progressivamente l’impegno, fino a beffare i contendenti e conquistare l’oro olimpico con un tempo di 52.00, facendo nettamente meglio rispetto alla semifinale e battendo il cinese Xu Jiayu (argento con 52.32) e lo statunitense Ryan Murphy (bronzo con 52.39). Meno fortunata Benedetta Pilato, che ai 100m rana femminile finisce solo quarta per un centesimo di secondo.