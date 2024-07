GP del Belgio 2024: Resoconto della gara

Con la squalifica di Russell, la vittoria è stata assegnata a Lewis Hamilton, seguito da Oscar Piastri in seconda posizione e Charles Leclerc della Ferrari al terzo posto. Questo cambio ha visto Max Verstappen concludere in quarta posizione dopo una rimonta dall'undicesimo posto, limitando così i danni in termini di punti. La gara si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps, il più lungo del mondiale con i suoi 7004 metri e 19 curve. I piloti hanno completato 44 giri, con due zone DRS disponibili per i sorpassi. Charles Leclerc è partito in pole position grazie alla penalità di 10 posizioni inflitta a Max Verstappen per un cambio del motore endotermico. Alla partenza, Leclerc ha mantenuto il comando, mentre Hamilton ha sorpassato Sergio Perez per prendersi il secondo posto.





Lando Norris della McLaren ha avuto una partenza disastrosa, finendo nella ghiaia alla prima curva e perdendo diverse posizioni. Hamilton ha poi superato Leclerc nel rettilineo del "Kemmel" al terzo giro, prendendo il comando della gara. Tutti i piloti hanno effettuato due soste, tranne Russell che ha optato per una strategia diversa, fermandosi all'11° giro per montare le gomme dure e arrivando fino al traguardo. Le Ferrari hanno faticato con le gomme dure, non riuscendo a competere a pari livello con gli altri team. Durante la seconda sosta, Piastri ha perso tempo prezioso ai box, rientrando quarto dietro Leclerc ed Hamilton, ma è riuscito a recuperare il terzo posto nel finale grazie ai problemi di tenuta di Leclerc. La classifica finale del GP del Belgio 2024 vede Hamilton primo, seguito da Piastri e Leclerc. La top 10 è completata da Verstappen, Norris, Sainz, Perez, Alonso, Ocon e Ricciardo. La Formula 1 andrà ora in pausa estiva per circa un mese, con il prossimo appuntamento previsto per il 25 agosto a Zandvoort, nei Paesi Bassi. Questa gara ha dimostrato ancora una volta l'imprevedibilità della Formula 1, con colpi di scena che possono cambiare radicalmente l'esito di una gara anche dopo la bandiera a scacchi.

La 14^ gara della stagione di Formula 1 2024, il GP del Belgio, si è conclusa con una serie di eventi emozionanti e inaspettati che hanno ribaltato il risultato finale. George Russell ha tagliato per primo il traguardo a bordo della sua Mercedes, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton e dalla McLaren di Oscar Piastri. Tuttavia, poche ore dopo la fine della gara, Russell è stato squalificato a causa di un'anomalia riscontrata nel peso della sua vettura, che è risultata 1,5 kg sotto il limite consentito di 798 kg.