Sport Risultati dell'Italia nella sciabola maschile individuale

La seconda medaglia per l’Italia arriva dalla Sciabola individuale maschile ed è un bronzo. Luigi Samele, battuto in semifinale da Sangkuk Oh (che poi vincerà l’oro col punteggio di 15-11), l’azzurro batte l’egiziano Elsissy col punteggio di 15-12 conquistando la medaglia di bronzo, riuscendo a confermare il podio, avendo conquistato l’argento a Tokyo. Ecco il racconto: Entrano in Pedana Samele e Elsissy, entrambi sconfitti nelle rispettive semifinali, che cercano il riscatto ed il podio. L’azzurro comincia subito bene con le prime due stoccate di seguito, rimontato e superato però poi dall’egiziano, che riesce a segnarne tre, poi viene assegnata doppia stoccata per l’egiziano: 5-3, Samele protesta ma dopo la revisione viene assegnato. Samele recupera prontamente e trova il pari con una stoccata in difesa, e prima del riposo l’azzurro riesce a segnare altre cinque stoccate consecutive, vantaggio di 8-6. Dopo la pausa, settimo punto per Samele, l’egiziano riesce a ribattere flebilmente con un punto, ma il 37enne italiano ne fa altre 4, siamo a 11-7. E l’egiziano prende anche il giallo per interruzioni! Il tentativo di far innervosire l’azzurro va a vuoto, ma due parate e risposte sono la risposta sportiva di Samele: 13-8! Reazione disperata dell’egiziano che ne mette a segno tre, consecutive, riuscendo ad anticipare l’azione avversaria. 13-11 dunque, il divario diminuisce. Poi l’egiziano soccombe, 15-12 per Samele che si impone nell’assalto finale.