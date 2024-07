Sport 24 anni dopo Fioravanti, Martinenghi oro nei 100 Rana maschili

100 metri Rana. Niccolò Martinenghi dopo una gara in cui è rimasto sempre in linea coi migliori e sempre in gioco per le medaglie, con un tempo di 59.03, si prende l’oro diventando campione olimpico nei 100 metri rana del nuoto, una gara meravigliosa in cui, appunto ha mantenuto un’andatura forte sin dalla prima vasca per poi sprintare sul finale per superare chi è arrivato dopo di lui. Una prestazione straordinaria. Ex equo invece per l’argento, stesso tempo per Fink e Peaty, che quindi condivideranno il secondo gradino del podio.