Sport Argento e Bronzo per gli italiani in una finale dominata fino a 6 colpi dalla fine

Tiro a segno. Sono due gli italiani in testa, Monna e Maldini, in una finale a eliminazione in cui dopo i primi cinque tiri, sono rimasti in testa davanti a tutti gli altri per quasi tutta la gara, poi un errore per ciascuno, in due momenti diversi, ha permesso al cinese G Xie Yu, di fare una gara in crescendo fino a conquistarsi l’oro col punteggio di 240.9, lasciando però Argento e Bronzo ai nostri connazionali, Maldini, argento con 240.0 e Monna, bronzo con 218.6. Grande gara comunque per i due azzurri che sembravano poter prendere le prime due posizioni fin quasi a 6 tiri dalla fine.