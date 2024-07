Al Tennis Club di Cagliari trionfa la Spagna. Gli iberici si confermano i numeri uno sia a livello maschile che femminile

Ma Castello Lopez e Ortega Gallego hanno meritato la vittoria: 6-3, 6-3. Al punto decisivo è scattata la festa: la Spagna ha confermato il titolo del 2021. Nelle 12 edizioni finora disputate, le iberiche sono state campionesse europee ben nove volte. E a Cagliari è arrivato il decimo titolo. Dopo la finale femminile, la Spagna si impone anche in quella maschile sempre con l'Italia e completa il suo trionfo nella tredicesima edizione degli Europei di padel, conclusasi al Tennis Club Cagliari. Al termine di una settimana di gare, gli iberici conquistano il titolo imponendosi sugli Azzurri, che concludono la manifestazione con un doppio secondo posto comunque di livello: un pregevole risultato, dietro solo ai mostri sacri della disciplina. Álex Arroyo e Álex Ruiz passano nella prima partita 7-5 6-4 contro Facundo Domínguez e Aris Patiniotis, che lottano alla pari (sostenuti dal buon pubblico sugli spalti del campo centrale) contro i quotatissimi rivali, ma si arrendono dopo 94' di dura lotta. A seguire Pablo Cardona e Momo González superano 6-0 6-2 Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi, chiudendo la pratica in 46'.

Azzurre sconfitte in finale sul campo centrale del Tennis club Cagliari: la Spagna si conferma numero uno ai campionati europei di padel. Non c'è stata storia: le iberiche, favoritissime alla vigilia, hanno battuto le ragazze di Marcela Ferrari in due partite. Che aria tirasse si è capito subito dal primo match. Il tandem Alonso De Villa-Ustero Prieto ha imposto subito alla gara il suo gioco e il suo ritmo e il primo set è stato devastante per Orsi e Stellato: le azzurre hanno chiuso a zero. Netta superiorità anche nella seconda frazione: le due italiane hanno raccolto giusto un game. Ed è finita 6-0, 6-1. Ci hanno creduto e, a un certo punto, hanno anche sperato le due azzurre Marchetti e Pappacena. Qualche rimpianto per un possibile 4 pari che, chissà, avrebbe potuto fare girare la partita in maniera diversa.