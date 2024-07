Alghero: Tutto pronto per il torneo nazionale di Beach Volley al Summerbeach Village sabato e domenica

L'organizzazione dell'evento è curata dalla Polisportiva Sottorete in collaborazione con FIPAV Sardegna. Il torneo, di livello Nazionale di Serie Beach 1, offre un montepremi di 2000 euro sia per il torneo femminile che per quello maschile, attirando atleti da tutta Italia. Con 32 coppie iscritte nel torneo maschile e 21 in quello femminile, la competizione si preannuncia agguerrita e di alto livello.





Le partite inizieranno alle ore 8 del mattino, con gli atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia. L'evento si prospetta intenso, con match che promettono di essere combattuti e avvincenti. Il Summerbeach Village non sarà solo il palcoscenico delle competizioni sportive, ma anche un luogo di incontro e svago per tutti gli appassionati.





Con un’atmosfera unica e una location mozzafiato, l’evento offrirà momenti di sport, musica e divertimento, rendendolo un appuntamento imperdibile dell'estate. Alghero, con la sua bellezza e ospitalità, è pronta ad accogliere atleti e spettatori per un weekend di sport e divertimento. Non perdete l’occasione di vivere l’emozione del beach volley al Summerbeach Village.

Alghero si prepara ad accogliere la quarta tappa del Circuito Regionale di Beach Volley 2024, un evento che promette grandi emozioni e spettacolo. Il Summerbeach Village, situato nel suggestivo Lido San Giovanni e giunto alla sua ventesima edizione, sarà il centro nevralgico della manifestazione che si terrà sabato 27 e domenica 28 luglio.