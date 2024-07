Sport Jeda: "Cagliari, con Nicola e il mercato giusto il club può ambire a una salvezza tranquilla"

L’ex calciatore oggi opinionista Jeda ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i diversi temi affrontati anche i club che hanno segnato la sua carriera sportiva, come Lecce e Cagliari: in questo estratto dell’intervista, Jeda si esprime sulla prossima stagione del club sardo e sulla nuova guida tecnica di Davide Nicola. Cagliari che riparte da Nicola dopo l’addio di Ranieri. Allenatore giusto per questa piazza? Pensa che il Cagliari dovrà ancora soffrire, come lo scorso anno, per trovare la via della salvezza? “Ranieri al Cagliari ha riportato entusiasmo, stimoli nuovi e soprattutto un risultato fondamentale: la salvezza. Anche qui la tifoseria è straordinaria, un trasporto pazzesco in casa e in trasferta. Con l’arrivo di un mister nuovo ed esperto in salvezze come Nicola, il Cagliari potrebbe trovare fin da subito, con un calciomercato adeguato, gli elementi necessari per restare in Serie A. Sulla carta, con l’arrivo di Nicola e sull’onda dell’entusiasmo dello scorso anno, il club sardo non dovrebbe avere i patemi d’animo dello scorso anno per salvarsi”.