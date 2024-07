Sport F1 2024: Gran Premio d'Ungheria - Il Trionfo di Piastri

Il Gran Premio d'Ungheria 2024, tredicesimo appuntamento stagionale, ha visto trionfare l'australiano Oscar Piastri, seguito dal compagno di squadra Lando Norris, con Lewis Hamilton che ha completato il podio al terzo posto. Il circuito, inaugurato nel 1986, presenta 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) e ha visto i piloti completare 70 giri totali. La McLaren ha dominato la gara con una doppietta, con Piastri che ha vinto con 2,1 secondi di vantaggio su Norris. Nel campionato piloti, l'olandese Verstappen rimane primo con un margine di 76 punti su Norris, mentre nel campionato costruttori, la Red Bull mantiene un vantaggio di 51 punti sulla McLaren. La gara ha avuto momenti di alta tensione, a partire dalla partenza in cui Norris, partito dalla pole, ha commesso un errore permettendo a Piastri di prendere il comando con una mossa aggressiva. Verstappen ha cercato di approfittarne ma è stato costretto a restituire la posizione a Norris dopo un'uscita di pista giudicata irregolare dalla FIA. Le strategie ai box della McLaren hanno suscitato discussioni, specialmente durante la seconda sosta dopo il 40° giro, che ha visto Piastri mantenere il comando nonostante le chiamate anticipate ai box di Norris. Hamilton ha avuto una prestazione notevole, lottando intensamente con Verstappen dal 35° giro in poi. Un incidente tra i due al 63° giro ha visto Verstappen perdere terreno, terminando al quinto posto. Le Ferrari hanno avuto una gara anonima, con Leclerc che ha chiuso quarto e Sainz sesto. Il team di Maranello ha mostrato un miglior passo gara con la mescola hard, ma continua a lottare con la mancanza di competitività. La top ten finale è stata: 1° Piastri, 2° Norris, 3° Hamilton, 4° Leclerc, 5° Verstappen, 6° Sainz, 7° Perez, 8° Russell, 9° Tsunoda e 10° Stroll. Il prossimo appuntamento è previsto per la prossima settimana sulla pista di Spa-Francorchamps in Belgio, ultima gara prima della consueta pausa estiva di 3-4 settimane.