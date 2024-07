Sassari: Una stagione d'oro per il Tarantini Fight club

IL TARANTINI FIGHT CLUB Il Team Tarantini nasce a Sassari nel 1996 e nel 2001 trova sede in via Bogino. In quello stesso anno si trasforma in Tarantini Fight club e nel 2017 si sposta nella nuova e più spaziosa sede di via Venezia. Il club annovera atleti campioni mondiali, europei e italiani delle Muay thai e Mma. Sono due le guide dell'associazione: Angelo Tarantini, (fondatore) dottore in Scienze motorie e sportive, Tecnico federale in tre Federazioni: FPI, Federkombat e Fijlkam nelle specialità Pugilato, Mma, Muay thai, Kickboxing e grappling. Vincenzo Casu, responsabile del settore giovanile, Tecnico Federale di terzo livello, diplomato al centro olimpico Giulio Onesti di Roma. «Il nostro è un lavoro che parte da lontano - affermano Angelo Tarantini e Vincenzo Casu -. Abbiamo investito tantissimo nella preparazione dei nostri tecnici, che hanno formazione universitaria e hanno frequentato anche la scuola dello sport al Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa». Il Club sassarese, inoltre, ha investito molto nel settore giovanile, diventando centro Coni per l’avviamento allo Sport. Tante, infine, le manifestazioni organizzate in quest'ultima stagione: se ne contano 5, delle quali 3 di Mma con il Fight Club championship e 2 di Muay thai con il Muay thai explosion.

Un totale di 35 medaglie, 20 conquistate nelle Mma e 15 nella Muay thai, quindi 14 ori equamente divisi tra le due discipline sportive. Sono solo alcuni dei numeri che descrivono la stagione brillante, quella 2023-2024, vissuta dai "guerrieri" del Tarantini Fight club. Ad allungare la lista degli obiettivi raggiunti dal club sassarese ci sono anche le chiamate in nazionale degli atleti del Team Tarantini. Ecco quindi una maglia azzurra per gli europei di Mma mentre salgono a due gli atleti del Tarantini in azzurro per i mondiali di Muay thai. E tra questi c'è il sassarese Mattia Fois che, a settembre, salirà sul ring di Bangkok, in Thailandia, per i mondiali di Muay thai Youth. L'atleta nei giorni scorsi, accompagnato da Vincenzo Casu responsabile del settore giovanile, ha partecipato a Roma all'incontro dei giovani che faranno parte della rappresentanza tricolore. Si tratta, in ordine di tempo, dell'ultimo risultato di rilievo raggiunto dal Team Tarantini che chiude, così, in maniera brillante la stagione 2023-2024. Per i tecnici del Tarantini Fight Club - che quest'anno celebra il suo 28esimo compleanno -, si tratta di una vera soddisfazione che arriva anche dalla conferma del Club sardo ai primi posti delle Muay thai e delle Mma.