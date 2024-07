Cagliari, Nicola convoca 31 giocatori per il ritiro in Valle D'Aosta





Il Cagliari lascerà poi la Valle d’Aosta venerdì 2 agosto per trasferirsi a Modena, dove sabato 3 allo stadio “Braglia” alle ore 17 si terrà un’amichevole con i padroni di casa. Sarà l’ultimo impegno del precampionato: poi il rientro in Sardegna e l’inizio della preparazione per il primo impegno ufficiale della stagione, quando il 12 agosto all’Unipol Domus i rossoblù sfideranno in Coppa Italia la vincente tra Catania e Carrarese. Di seguito la lista dei 31 convocati: Adopo, Augello, Azzi, Catena, Ciocci, Deiola, Delpupo, Di Pardo, Felici, Hatzidiakos, Iliev, Jankto, Kingstone, Kourfalidis, Lapadula, Luperto, Luvumbo, Makoumbou, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Piccoli, Prati, Radunovic, Scuffet, Veroli, Viola, Wieteska, Zappa, Zortea. ?

Mister Davide Nicola ha diramato la lista dei 31 convocati per il ritiro di Châtillon e Saint Vincent, con i rossoblù che verso la Valle d'Aosta per il secondo “step” della preparazione pre-campionato. Allo stadio “Brunod” di Châtillon di terranno doppie sedute di allenamento al mattino (ore 10) e al pomeriggio (ore 17): la prima sessione pomeridiana si terrà già il giorno dell’arrivo in quota, lunedì 22 luglio. Ad ospitare la squadra il Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, fino al 2 agosto, termine del ritiro.