Alghero: Serie B2 Maschile di Beach Volley - Successo di Sanna e Virdis al Summerbeach Village

La competizione ha visto sfidarsi alcune delle migliori coppie di beachers, con partite intense e avvincenti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Fabio Sanna e Andrea Virdis, che hanno dimostrato una straordinaria intesa e una grande tecnica, sconfiggendo in finale con un netto 2-0 la coppia formata da Claudio Maurelli e Giorgio Barbini. La finale ha visto Sanna e Virdis dominare i due set con i punteggi di 21-18 e 21-12. Il terzo posto è andato ad Alessandro Andria e Raffaele D’Elia, che hanno combattuto con tenacia per assicurarsi un posto sul podio, regalando anch'essi momenti di grande beach volley. Con questa tappa, il Circuito Regionale di Beach Volley 2024 continua a regalare emozioni e spettacolo, confermando l'alto livello delle competizioni e la passione per questo sport che cresce sempre di più in Sardegna.

Il 20 e 21 luglio, la splendida cornice del Lido San Giovanni di Alghero ha ospitato la tappa del Circuito Regionale di Beach Volley 2024 Serie B2 Maschile, organizzata dalla Polisportiva Sottorete in collaborazione con FIPAV Sardegna al Summerbeach Village. Nonostante il cambio di location da San Teodoro, sede della scorsa tappa, ad Alghero, il caldo sole estivo ha continuato a far da padrone, offrendo uno spettacolo emozionante agli appassionati di beach volley.