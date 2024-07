Arriva in rossoblù Alen Sherri: per 300 mila euro più il 10% sulla futura rivendita.





È alto, infatti, 197 cm. Arriva dall'Egnatia, club albanese, con cui la scorsa stagione ha giocato 34 gare di campionato in cui ha collezionato 11 “clean sheet”. È stato anche uno dei protagonisti della fase finale del campionato albanese nella quale ha tenuto la porta inviolata in tutte e due le gare giocate.

Il Cagliari è pronto ad accogliere il suonuovo portiere: Alen Sherri. Il giocatore arriva in rossoblù per 300 mila euro più il 10% sulla futura rivendita e svolgerà nella giornata di lunedì 22 luglio le visite mediche. Sherri firmerà un contratto triennale con l'opzione per un ulteriore anno. L'albanese farà il secondo portiere dietro a Scuffet. Sherri è un portiere albanese classe 1997 dotato di grande struttura fisica.