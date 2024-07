Quartu Sant'Elena: Patrick Cappai difende la cintura WBC dei Pesi Piuma

Il nostro pugile, con classe cristallina e tenacia indomita, ha gestito l'incontro senza mai concedere nulla al rivale, evidenziando una superiorità tecnica e tattica che non ha lasciato spazio a dubbi. Il plauso non può che estendersi all'organizzazione dell'evento, curata con meticolosità dalla R.C. Cavini in collaborazione con il Team Cappai/Spagnoli & Sabbatini Prod. La professionalità degli organizzatori ha garantito una serata di pugilato di alto livello, onorando appieno la tradizione di questo sport che tanto amiamo. La Sardegna può essere fiera di Patrick Cappai, il quale ha difeso con onore la cintura WBC dei pesi Piuma, confermandosi campione e orgoglio della sua terra. Le sue gesta sul ring non sono solo una vittoria personale, ma un simbolo di riscatto e fierezza per tutti i sardi.

La notte di Quartu Sant'Elena ha visto il trionfo del pugile sardo Patrick Cappai, che con perizia e maestria ha mantenuto saldo il possesso della cintura WBC dei pesi Piuma. Sul ring, Cappai ha fronteggiato il coriaceo avversario Ramadhani Kimwaga, dominando con un punteggio netto di 80-72, espresso unanimemente da tutti i giudici. Cappai, emblema della nobile arte della boxe, ha disputato un match previsto sulla distanza delle otto riprese.