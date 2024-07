Cagliari: 3-0 alla Primavera nel primo test estivo

Nel secondo tempo, la formazione di Nicola ha visto l’ingresso di molti protagonisti della passata stagione. Deiola, tra questi, ha siglato il terzo gol, chiudendo di fatto la partita. Un colpo di testa su calcio d’angolo che non ha lasciato scampo al portiere avversario, segnando un ritorno in campo promettente. Le gambe sono ancora un po' imballate e la ricerca degli schemi è in corso, ma il Cagliari ha mostrato buoni spunti e una certa volontà di tenere alto il ritmo. Tra i nuovi acquisti, si sono distinti Felici nel primo tempo e Luperto nella ripresa. Interessante notare il lavoro personalizzato svolto dai tre ex Atalanta, Zortea, Piccoli e Adopo, nei campi adiacenti.





Davide Nicola ha scelto di iniziare con un modulo 3-5-2, molto sperimentale nel primo tempo. Nella ripresa, invece, ha dato spazio ai protagonisti dell’ultima corsa salvezza: da Scuffet tra i pali, a Luvumbo e Pavoletti in attacco, passando per Augello, Prati, Makoumbou e lo stesso Deiola. La squadra ora si concede due giornate di riposo prima di trasferirsi in Valle d'Aosta per proseguire la preparazione. Un avvio promettente che lascia ben sperare per la nuova stagione, con l’auspicio che i rossoblù possano continuare su questa strada, affinando schemi e intensità per affrontare al meglio le sfide future. In conclusione, il Cagliari ha mostrato una buona forma fisica e una crescente intesa tra vecchi e nuovi giocatori, elementi fondamentali per costruire una stagione di successi.

In un pomeriggio caldo ad Assemini, il Cagliari ha dato il via alla sua stagione 2024/25 con una convincente vittoria per 3-0 contro la formazione Primavera guidata da Pisacane. Davide Nicola ha approfittato di questa prima amichevole per testare nuovi schemi e valutare i nuovi arrivati. Il primo gol della stagione è stato siglato dal brasiliano Azzi, che ha sfruttato al meglio una splendida iniziativa di Felici sulla sinistra, evidenziando subito l’intesa tra i due. Azzi, con una freddezza tipica dei migliori finalizzatori sudamericani, ha infilato la palla in rete, facendo esplodere l’entusiasmo dei tifosi presenti. Il raddoppio è arrivato nel primo tempo grazie a Viola, che con il suo piede sinistro ha trovato l’angolino giusto, dimostrando precisione e potenza. Viola, altro mancino in rosa, ha confermato le sue qualità balistiche, contribuendo a consolidare il vantaggio rossoblù.