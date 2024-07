Dalia Kaddari inaugura la nuova pista all’Esperia

Cinque corsie blu e granata, provviste di un manto che rimanda a quello utilizzato nelle gare internazionali, con una parte finale predisposta per le attività di salto in lungo per esplorare le diverse discipline dell’atletica. Queste le scelte fatte dalla società cagliaritana che in via Pessagno ha riunito tutte le componenti della Polisportiva. Presenti sia lo staff tecnico dell’Esperia Olimpia di basket che i ragazzi e le ragazze del Nuoto tra cui anche Francesca Zucca. Oltre alle autorità come il presidente del Coni Bruno Perra e della Fip Tore Serra, oltre al Presidente del Consiglio comunale di Cagliari Marco Benucci.

?La madrina della serata in casa-Esperia è stata Dalia Kaddari, in procinto di partire per le imminenti Olimpiadi di Parigi. È stata inaugurata con la partecipazione della velocista quartese la nuova pista d’atletica dell’impianto di via Pessagno. Sono stati celeri i lavori che hanno avuto una notevole accelerazione nell’ultimo anno e permetteranno alla società di iniziare nuovamente le proprie attività di atletica, che vanno ad aggiungersi a quelle di nuoto e basket. Il tutto è finalizzato a dare la possibilità ai giovani di cimentarsi e crescere dal punto di vista sportivo.