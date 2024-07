Europei di padel a Cagliari, 32 squadre a caccia del titolo.

Le prime due classificate di ogni gruppo conquistano il diritto a competere per le posizioni dalla prima all'ottava. Due milioni il costo del torneo: uno della Fitp, mezzo milione dalla Regione, il resto dagli sponsor. "Torniamo in Sardegna,-ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi-dopo Wimbledon, con la corsa di Musetti alle semifinali che è partita proprio dal Challenger di Cagliari e prima delle Olimpiadi con i nostri sport che hanno successo senza paragoni rispetto a quanto accaduto nella storia della federazione e anche nel confronto con le altre discipline". L'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu ha parlato di appuntamento selezione e fortemente voluto dalla Giunta: "Non era in calendario,-ha detto-c'è voluto un grande sforzo per reperire le risorse. Ma siamo felicissimi". Per il presidente della federazione internazionale padel Luigi Carraro: "ormai la Sardegna è una della capitale mondiali del padel visto che ogni anno ospita importanti eventi internazionali". Nei prossimi giorni sarà firmato proprio a Cagliari l'atto costitutivo della Federazione europea del padel. L'assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta ha fatto il punto anche sul nuovo palazzetto dello sport a Sant'Elia: "Ci siamo subito immersi nel progetto e il discorso vale anche per lo stadio di calcio. Cagliari ha necessità di spazi per i grandi eventi: speriamo di concludere tutto entro il quinquennio". L’edizione 2024 dei FIP European Padel Championships andrà in scena in Italia per la quarta volta da quando è nata questa competizione. La prima fu quella del 1995 a Lido di Savio, frazione del comune di Ravenna, in Emilia-Romagna e fu la prima edizione in assoluto degli Europei seguita da quella di Bologna nel 2005 e di Roma nel 2019. Nelle 12 precedenti edizioni, la Spagna ha conquistato 10 volte il titolo nella categoria maschile e 9 in quella femminile. Si annuncia un’edizione da record. Del resto, dal 1995 il FIP European Padel Championships non ha mai smesso di crescere, per Federazioni coinvolte, pubblico mobilitato e atleti in campo. Un trend che ha visto via via aumentare il numero delle squadre partecipanti, con 29 team in campo nell’edizione di Marbella, nel 2021, delle quali 16 maschili e 13 femminili. I dati del FIP Research & Data Analysis Department evidenziano come l’Europa sia il continente dove si gioca maggiormente a padel nel mondo: sono stimati tra i 13 e i 15 milioni di giocatori amatoriali. Il padel è praticato in tutti i paesi del Continente e ben 36 federazioni in rappresentanza di altrettante nazioni sono affiliate all’International Padel Federation. Ci sono più di 12.500 club e 42.000 campi dove poter praticare il padel. Nel 2023, inoltre, il 73% dei tornei ufficiali a livello internazionale organizzati dalla FIP si è svolto in Europa e, nel ranking mondiale, il 57% dei giocatori (circa 3.400) e il 72% delle giocatrici (1.200) sono europei. In questo contesto, l’Italia si conferma centrale nella crescita del movimento, per praticanti, strutture ed eventi. Ecco perché dal 22 al 28 luglio, a Cagliari, lo spettacolo sarà assicurato.

?Padel in continua ascesa e continua ad avere proseliti. Adesso gli Europei bussano alle porte: domenica 21 negli otto campi del Tennis club di Cagliari si comincia con inaugurazione e sorteggio. Poi, il giorno dopo, i match per iniziare la scalata al titolo continentale di padel sino alla finale del 27 luglio. In campo 320 atleti e 32 squadre: nel settore maschile Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Monaco, Croazia, Ungheria, Austria; in quello femminile Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Estonia, Lituania, Svizzera, Polonia, Portogallo, Ungheria con un numero di partecipanti superiore agli ultimi Internazionali di tennis a Roma. Vi saranno quattro gironi da 4 squadre: Spagna, Italia, Francia e Svezia sono teste di serie.