Sport Presentazione ufficiale del Cagliari a Costa Rei. Nicola: "C'è il desiderio di lavorare per dimostrare i nostri valori”.

stato “Golden boy” 2021 con la maglia dello Spezia. In “Youth League” 8 gol e 7 gettoni, capocannoniere con Gonçalo Ramos nel 2019/20. Assieme a Piccoli è arrivato anche Zortea, lo scorso anno a Frosinone, ma anch’egli di proprietà dell’Atalanta che lo ha ceduto al Cagliari in maniera definitiva. Contratto sino a giugno 2028. Chiude il cerchio Adopo, un centrocampista classe 2000, imponente fisicamente, che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto da parte della società orobica. Con l’Atalanta, dove è andato Sulemana dopo una discreta stagione a Cagliari, una fattiva collaborazione che potrebbe riflettersi positivamente facendo leva su una sorta di interscambio di giocatori, utile per le esigenze di entrambe le squadre. La preparazione dei rossoblù prosegue senza soluzione di continuità. Nicola ha torchiato i suoi sotto la canicola del Centro Sportivo di Assemini anche nella mattinata precedente la presentazione della squadra. Oggi alle 17 test a porte aperte con la Primavera, in attesa di partire per il vero e proprio ritiro in quota, da lunedì prossimo in Valle D’Aosta in località Chatillon-Saint Vincent, dove saranno disputate due amichevoli.