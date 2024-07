Sport Giovedì a Muravera la presentazione ufficiale del Cagliari Calcio. Anche Viola si è aggregato

Doppia seduta per i rossoblù di mister Davide Nicola che al CRAI Sport Center continuano la preparazione precampionato. Questa mattina due i gruppi che, alternandosi, hanno svolto un lavoro di forza in palestra e delle esercitazioni tattiche in campo. Al pomeriggio, dopo la fase di attivazione, esercizi dedicati alle soluzioni offensive e, a seguire, lavoro situazionale sempre in fase offensiva. In chiusura una partita a tema ed una partitella giocata a metà campo. Primo allenamento con la squadra per Nicolas Viola. I rossoblù scenderanno di nuovo in campo, domani, mercoledì 17. Già i sold-out i posti per assistere, venerdì 19, al test a porte aperte con la Primavera al CRAI Sport Center. Intanto giovedì 18 il Cagliari sarà a Costa Rei, località marittima di Muravera, nel Sarrabus, per la presentazione della squadra. L’appuntamento per i tifosi è alle 21 in piazza Cristoforo Colombo. A disposizione un servizio di navetta gratuito da piazza Mercato, attivo dalle 19 alle 24.