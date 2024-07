Coppa Italia Frecciarossa 2024/25: Cagliari pronto per l'esordio

L'entusiasmo è palpabile nell'ambiente cagliaritano. Dopo una fase di preparazione estiva intensa, il tecnico Nicola sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio, combinando giovani promesse e veterani esperti. La partita rappresenta un banco di prova importante per testare il livello di coesione e la solidità della squadra in vista del campionato. L'Unipol Domus si prepara a una serata di grande calcio, con i tifosi pronti a riempire gli spalti e a sostenere i loro beniamini con cori e colori. La sfida contro la vincente tra Carrarese e Catania non sarà facile, ma il Cagliari punta a iniziare con il piede giusto questa avventura in Coppa Italia.





L'attesa è alta, e il pubblico si aspetta spettacolo e determinazione. Davide Nicola, noto per la sua grinta e capacità motivazionale, ha già dichiarato che la squadra darà il massimo per avanzare nella competizione e regalare gioie ai tifosi. Lunedì 12 agosto sarà quindi una data da segnare in rosso sul calendario: l'esordio del Cagliari in Coppa Italia è alle porte, e l'intera città è pronta a sostenere i Rossoblù in questa nuova avventura.

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. L'esordio dei Rossoblù è previsto per lunedì 12 agosto alle 21:15 all'Unipol Domus. I Sardi di Davide Nicola affronteranno la vincente del preliminare tra Carrarese e Catania. Il primo sold out della stagione sta per arrivare, con i tifosi rossoblù che fremono per ammirare il nuovo Cagliari di Davide Nicola.