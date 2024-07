Alghero: Il Summerbeach Village riparte dai giovani - Disputato il primo torneo giovanile in spiaggia

La ventesima edizione del Summerbeach Village, la manifestazione sportiva che anima l'estate di Alghero, ha inaugurato la stagione con un successo clamoroso. Il primo weekend di competizioni di beach volley, tenutosi il 13 e 14 luglio, ha visto protagonisti i giovanissimi atleti, in un entusiasmante torneo tutto al femminile con le categorie Under 14 e Under 18.





Le giovani promesse del beach volley hanno dato spettacolo, con Francesca Garau e Mariagrazia Riu che hanno trionfato nella categoria Under 14, vincendo la finale contro Elettra Lovri e Marysol Stefanelli. Per l'Under 18, il titolo è andato a Marianna Chessa e Sofia Baroli, che hanno prevalso su Gioia Grizzuti ed Emma Di Matteo in un match ricco di emozioni.





Ma questo è solo l'inizio. Il Summerbeach Village si prepara a ospitare altri eventi di alto livello nei prossimi weekend, seguendo il calendario di luglio e agosto. Ecco le prossime tappe:





Calendario Tornei Luglio:





20/21 Luglio: 2x2 Open M/F

27/28 Luglio: 2x2 FIPAV M/F





Calendario Tornei Agosto:





03/04 Agosto: 2x2 Open Misto

10/11 Agosto: 2x2 Under M/F

17/18 Agosto: 2x2 Open M/F

24/25 Agosto: King e Queen of SMB (2x2 Open)

31 Agosto/01 Settembre: 2x2 Under M/F





Il torneo nazionale B2 maschile e femminile del weekend del 20 e 21 luglio promette sfide avvincenti e spettacolo puro. A seguire, il 27 e 28 luglio, si terrà il prestigioso torneo nazionale B1, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di beach volley.





La stagione dei tornei al Summerbeach Village è solo all'inizio e promette di regalare momenti indimenticabili agli spettatori e agli atleti. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai prossimi tornei, contattate il numero 346 638 2425. Non mancate all'appuntamento con il divertimento, lo sport e la musica al Summerbeach Village!