Il calcio: epica moderna e poesia in movimento

È una danza feroce, una sinfonia di muscoli e menti, dove il prendere la mira, il pericolo fisico, e l'impeto dell'agonismo si fondono in un tutt'uno con il risultato finale. Ogni partita è una caccia, ogni stagione una campagna epica. Il football è lo sport più ricco del pianeta, con oltre 30 miliardi di dollari di introiti annuali. La cifra è vertiginosa, ma non deve sorprendere: è il gioco più popolare, con oltre 3.5 miliardi di fan sparsi per il globo. Il calcio non è solo un gioco; è un fenomeno culturale, un linguaggio universale che unisce popoli e nazioni. È affascinante e ricco, un microcosmo in cui il collettivo prevale sull'individuo, avanti anni luce rispetto a sport individuali come il tennis e l'atletica. È affascinante perché inconsciamente lo si vede come un gioco e non come uno sport, una sfida che può essere affrontata da chiunque, ovunque.





La sua semplicità è ingannevole: sotto la superficie, il calcio è complesso, strategico, crudele e meraviglioso. Il fattore Fair Play è fondamentale, e la UEFA, con la parola RESPECT, ha creato un vero e proprio marchio, un monito per ricordare che, oltre il gioco, ci sono valori che devono essere rispettati. Ci saranno ancora tanti goal da vedere e tante partite da giocare, in uno sport che nel corso degli anni si è esteso a macchia d'olio in ogni parte del globo. Il calcio è una passione che brucia eternamente, una fiamma che illumina i cuori e le menti di milioni di persone. Criticarlo superficialmente è un sacrilegio, ma comprenderne la vera essenza è un onore riservato a pochi. Il calcio non è solo un gioco: è vita, è poesia in movimento.

Pensare che il calcio siano solo 22 mercenari che tirano due calci ad un pallone sarebbe come dire che un violino è solo un pezzo di legno. Ridurre il calcio a una mera attività fisica è un'eresia di proporzioni epiche, un'ignoranza che solo i meno avvezzi alla vita possono ostentare con tale sicurezza. Il calcio non è solo sport; è rito, è narrazione epica, è battaglia campale. L'estrema popolarità del calcio rispetto ad altri sport è dovuta al fatto che riproduce perfettamente alcune fasi della caccia. C'è l'istinto predatorio nella ricerca dell'obbiettivo immediato in campo, il gol, e l'obbiettivo a lungo termine, il campionato.