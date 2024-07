Sette sardi all”Olimpiade di Parigi

Rispetto alla scorsa Olimpiade mancheranno anche Andrea Agrusti(marcia), Francesca Deidda (nuoto sincronizzato) che ha dato l'addio alla Nazionale, Wanderson Polanco (atletica), Davide Ruiu (sollevamento pesi) e Marco Spissu (pallacanestro) dopo che la Nazionale di basket ha perso la gara decisiva contro la Lituania nel Preolimpico di Portorico. Per la Sardegna si tratta di una partecipazione robusta, solo in due occasioni l'Isola era stata più rappresentata: l'ultima in ordine di tempo l'edizione di Tokyo con 10 sportivi, mentre il record assoluto resta quello dell'edizione 1960 di Roma con ben 14 sardi in gara.

Sarà un'Olimpiade da record per l'Italia: Parigi 2024 vedrà infatti la partecipazione di 403 atlete e atleti azzurri, un numero che supera il precedente primato registrato alla scorsa competizione di Tokyo con 384. Fra i rappresentanti del Tricolore ci saranno sette sardi (otto includendo Filippo Tortu che nell'Isola ha radici fortissime). Le conferme rispetto a Tokyo 2020 sono quelle di Dalia Kaddari e Lorenzo Patta (atletica), Marta Maggetti (vela), Alessia Orro (pallavolo) e Stefano Oppo (canottaggio), a cui si aggiungono Nicola Bartolini (ginnastica) e Sergio Massidda (sollevamento pesi). Niente da fare per Luigi Lodde (tiro a volo), che aveva staccato il primo ticket di categoria per l'Italia ma purtroppo non farà parte della squadra di “skeet”.