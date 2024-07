Sport È ufficiale, Dalia Kaddari parteciperà alle Olimpiadi di Parigi

L'infortunio muscolare durante la 4x100 agli Europei di Roma non impedirà alla velocista sarda Dalia Kaddari, delle Fiamme Oro, di partecipare alla sua seconda olimpiade dopo quella di Tokyo 2020. È stata ufficialmente selezionata a far parte della squadra italiana verso la seconda Olimpiade a Parigi, nei 200 m e nella 4x100. “Il percorso non è stato facile, ma la strada è quella giusta. Sono super emozionata e grata” ha detto l’atleta quartese. Neanche un mese fa con il suo infortunio aveva tagliato le azzurre dalla finale della 4×100 femminile. Parigi sarà per lei un'occasione di riscatto. Confermati anche il vicecampione europeo Filippo Tortu e l'oristanese Lorenzo Patta nel quartetto azzurro, autore di un'ottima frazione agli Europei di Roma che ha contribuito a conquistare il titolo continentale.