Formula 1: Sei Gare Sprint nel 2025

La gara sprint, della durata di 30 minuti, è una mini gara di 100 km ed equivale a un terzo del normale GP della domenica. Non sono necessarie soste ai box. Per comprendere meglio questo formato, bisogna fare un passo indietro: è stato introdotto nel mondiale 2021 a Silverstone e poi a Monza e in Brasile. In quell'anno, i punti venivano assegnati solo ai primi 3 classificati con il seguente ordine: 3 punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Questo formato, chiamato Sprint Qualifying, determinava la griglia di partenza del GP della domenica e sostituiva la normale qualifica del sabato. Nel 2022, gli appuntamenti sono raddoppiati da 3 a 6, con nuove regole: nella mini gara, i primi 8 classificati guadagnano punti (8 punti al primo, 7 al secondo, e così via fino a 1 punto per l'ottavo). Non è previsto il punto addizionale per il giro veloce, che vale solo per il GP. La griglia di partenza e la pole position venivano assegnate con le normali qualifiche. Nel 2023 c'è stata un'altra modifica: il sabato mattina era dedicato alla qualifica detta Sprint Shootout, che determinava la griglia di partenza per la Sprint del sabato pomeriggio.





Nel 2024, le Sprint sono organizzate così: il venerdì mattina è dedicato alle prove libere, nel pomeriggio c'è la Sprint Qualifying che determina la griglia per la Sprint Race del sabato mattina, e nel pomeriggio seguente c'è la tradizionale qualifica valevole per la gara di domenica.

È ufficiale: nel mondiale di F1 2025 le gare sprint saranno ben sei. Le date sono le seguenti: - 21-23 marzo 2025 in Cina; - 2-4 maggio a Miami; - 25-27 luglio in Belgio; - 17-19 ottobre in Texas; - 7-9 novembre in Brasile; - 29-30 novembre e 1 dicembre in Qatar.