5ª Tappa Giro Donne: Lotte JKopecky vince con una volata potente lasciando il vuoto dietro di sé.

La prima ora di corsa è andata, ad una media di 38,4km/h, si muove poi Alessia Vigilia, che restando sola si rialza, gruppo di nuovo compatto a -60 km. Arriva alle 13:15 la comunicazione che non avremmo voluto sentire: il ritiro di Elisa Balsamo della Lidl-Trek per via di un malessere dovuto al caldo, ci sono 36° sulla corsa! Si arriva al Traguardo Volante dove transita per prima la Zanardi. Prende il largo a -43 km la brasiliana Magalhães, che guadagna 36” nel giro di tre chilometri. Gruppo tranquillo che questa volta ha lasciato andare la fuga. A -40,7 km altri scatti in gruppo, nel tentativo di riportarsi sulla battistrada, ma questa volta il gruppo si riporta rapidamente su queste atlete. A causa di questi scatti anche la brasiliana perde molto del vantaggio che aveva, che a -37,6 si trova a 22”.





A -35,1 km Ripresa ma Magalhães dalla Jaskulska, che la doppia e prosegue, mentre la prima viene fagocitata dal gruppo. Cominciano altri scatti e un attacco di 9 atlete, il gruppo risponde in ritardo ed a -31,4 km chiude su di loro. Battistrada a 11”, vantaggio che però risale a 37” a -28,6 km. Si assottiglia a 17 secondi il vantaggio della Jaskulska a - 20,9 km. Gruppo in doppia fila con andatura veloce, rimane a -14 km a 28” il vantaggio della fuggitiva che a -10,5 è già sceso a 15”, col gruppo che già può vederla e si sta già disponendo coi treni delle velociste. Gruppo che infatti riprende la fuggitiva, poco dopo. Caduta in una rotonda per Silvia Zanardi a -4,4 km, a 500 metri dall’arrivo dopo una rotonda e un restringimento di strada, la sede stradale si riallarga dopo un’ennesima curva, a 250 metri parte Lotte Kopecky creando un vuoto dietro di sé, Consonni che nulla può fare per colmarlo, Kopecky vince in volata la 5ª Tappa del Giro Donne!

108 km, con 700 metri di dislivello, sulla carta è un percorso per le velociste, difficilmente una fuga andrà a buon fine. La maglia azzurra è cambiata, ora sulle spalle di Clara Emond e si è ritirata invece dalla corsa Rosita Reijnhout dopo la caduta di ieri. Partenza alle ore 11:30. Dopo 4,8 km di trasferimento arriva il km 0, dopo il quale si procede a scatti e controscatti continui, il gruppo risponde agli scatti e nessuna riesce ad evadere, i primi 7km volano così. La salita poi per il GPM di Morello, unico della giornata di 3ª categoria, con una salita pedalabile al 4,8%, non riesce a smuovere ulteriormente le acque in un gruppo che rimane unito. Transita per prima al gpm Justine Ghekiere prendendosi 7 punti, solo 3ª la detentrice della maglia dedicata. Dopo lo scollinamento prova a scattare Cristina Tonetti che guadagna rapidamente 20” sul gruppo, ma poi viene ripresa perché rialzatasi, quando mancano 80 km all’arrivo.