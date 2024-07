Preparazione estiva: Il Cagliari si misura in amichevoli di alto livello

Dopo un breve riposo, la squadra guidata da Nicola partirà lunedì 22 luglio per Saint-Vincent, dove il Grand Hotel Billia fungerà da base operativa. Gli allenamenti si svolgeranno allo stadio "E. Brunod" di Châtillon, un luogo che già in passato ha portato fortuna ai rossoblù. Il primo test significativo sarà contro il Como, neopromosso in Serie A, il 25 luglio alle 17. Questo match rappresenterà un banco di prova importante per valutare il livello di preparazione contro una squadra di categoria superiore. Il 30 luglio, sempre alle 19, il Cagliari affronterà il Catanzaro, un'altra sfida che aiuterà a testare schemi e condizione atletica. L'ultima amichevole prima del ritorno in Sardegna si terrà il 3 agosto alle 17, contro il Modena allo stadio "Braglia".





Questo incontro chiuderà il precampionato e offrirà l'ultima possibilità di apportare eventuali correzioni in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia. Il programma estivo del Cagliari è stato studiato per garantire una preparazione ottimale, affrontando avversari di livello diverso che permetteranno alla squadra di adattarsi a vari stili di gioco e di mettere alla prova le nuove tattiche. L'allenatore Nicola avrà così l'opportunità di valutare i giocatori e affinare la strategia in vista della nuova stagione. Mentre il sole splende sulla Sardegna, i tifosi rossoblù osservano con interesse e speranza questi primi passi della squadra. La nuova stagione è alle porte e il Cagliari è pronto a rispondere presente.

Con il calore estivo che abbraccia la Sardegna, il Cagliari si appresta a scendere in campo per le prime amichevoli della stagione 2024/25. Il calendario precampionato è stato definito e promette test impegnativi contro formazioni di diversa caratura, offrendo così una preziosa opportunità per valutare la condizione della squadra. Il primo appuntamento vedrà i rossoblù affrontare la Primavera di Fabio Pisacane, venerdì 19 luglio al Centro Sportivo di Assemini. Questa sfida interna segnerà la conclusione della prima fase del ritiro, un momento cruciale per stabilire le basi fisiche e tattiche della squadra.