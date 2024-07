Quarta tappa Campionato Vento de l'Alguer: Un trionfo di vela e passione ad Alghero

Questo gemellaggio velico ha dato un tocco speciale alla competizione, sottolineando l'importanza dei legami internazionali nel mondo della vela. Le premiazioni, momento clou della giornata, sono state officiate da Corrado Fara, Presidente della Terza Zona FIV, e Giancarlo Piras, Presidente del Porto di Alghero. La consegna dei premi è stata un momento di grande emozione, con il Presidente del MACI e della Lega Navale Italiana Alghero che hanno riservato un pensiero speciale agli amici di Barcellona, riconoscendo l'importanza del loro contributo alla manifestazione. L'evento ha segnato un grande successo grazie all'impegno instancabile di tutti i partecipanti, degli organizzatori e dei sostenitori. Il Campionato Vento de l'Alguer si conferma una pietra miliare nel calendario delle competizioni veliche, crescendo ogni anno in prestigio e partecipazione. Il prossimo appuntamento è fissato per il 7 e 8 settembre, con il “Trofeo Base Nautica USAI” che vedrà i concorrenti sfidarsi nella classica Alghero-Bosa. Una competizione attesissima che promette altrettante emozioni e adrenalina, confermando ancora una volta Alghero come un palcoscenico privilegiato per la vela di alto livello.

Tra i vincitori spicca il nome di Macassar di P. Delogu, che ha trionfato nel Trofeo MACI (Overall) e nella categoria ORC Spi. Nella classe ILCA, Eros Bardinu si è aggiudicato il Memorial Antonio Frulio e ha primeggiato nella categoria ILCA 4. Anche nella categoria No Spi, Carpe Diem di G. Serra ha mostrato una performance impeccabile, così come Glicerina di P. Messina nella categoria J24. Le derive hanno visto i trionfi di L. Legnani nell'ILCA 6 e di B. Masala nel Laser Standard, confermando il livello altissimo di questa competizione. L'evento ha assunto una dimensione internazionale con la partecipazione di quattro equipaggi provenienti dal Reial Club Maritim di Barcelona. La loro presenza ha non solo aumentato il prestigio della manifestazione ma ha anche favorito un arricchente scambio culturale e sportivo tra le due sponde del Mediterraneo.