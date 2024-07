La Sardegna Beach Rugby Cup 2024 fa tappa al Summerbeach Village ad Alghero

La giornata inizierà alle 9:30 con la presentazione delle squadre, seguita dalle competizioni di mini rugby per le categorie Under 14 e Under 16 alle 10:00. Le premiazioni del "Terzo Tempo" avranno luogo alle 13:00, con l'iscrizione delle squadre al torneo programmata per le 14:30. Le gare per le categorie seniores maschile e femminile inizieranno alle 15:30, culminando con le premiazioni e i ringraziamenti finali alle 19:00. Questa tappa ad Alghero promette una giornata ricca di sport, competizione e divertimento, portando avanti lo spirito del beach rugby tra le meravigliose spiagge della Sardegna.

La Sardegna Beach Rugby Cup 2024 è un evento molto atteso che ha già visto diverse tappe emozionanti, iniziando a Sinnai e proseguendo a Platamona, Cagliari e Oristano. Ogni tappa ha offerto competizioni intense e una straordinaria partecipazione da parte delle squadre e dei tifosi. La penultima tappa si terrà il 13 luglio ad Alghero presso il SummerBeach Village, situato al Lido San Giovanni organizzata in collaborazione tra l'Amatori Rugby Alghero e la ASD Polisportiva Sottorete .