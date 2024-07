3ª Tappa Giro Donne: Sabbioneta – Toano

Ci provano due atlete Asencio e Bariani, nel tentativo ci anticipare la corsa ma il gruppo chiude immediatamente su di loro. Alle 12:13 arriva la notizia di Anna Kuskova. Prova ad evadere anche Jade Wiel che prende 20” in maniera anche piuttosto agevole nonostante la velocità sostenuta del gruppo, quando mancano comunque più di 60 km all’arrivo. Vantaggio della battistrada che nel giro di 10 minuti sale a 46”, ma è da sola e forse avrebbe preferito non spendere così tanto al vento da sola. Manca intanto poco al traguardo volante, al quale transita per prima la fuggitiva seguita poi dalla Consonni, battistrada che viene però ripresa quando mancano 50 km all’arrivo. Pochi minuti e ci prova Sarah Roy che a - 40,2 km ha ancora 21” di vantaggio e non guadagna. Alle spalle della fuggitiva, arriva Elena Pirrone che velocemente si sta riportando su di lei, ha ora 14” di vantaggio sul gruppo che transita a 1:12. Problema a -26,8km per Emanuela Zanetti che finisce a terra ma nulla di grave, riparte subito e deve rientrare sul gruppo. a -35,3 km la Roy aspetta la Pirrone e ora si ricongiungono per ridare linfa all’attacco di giornata. Salto di catena per la Hartmann a -34,2 km anche per lei sforzo per rientrare. A -33,6 km già si formano i treni delle squadre delle donne di classifica, ma vista la salita nel finale, vedremo se la situazione potrà variare. In coda al gruppo altro problema per il dorsale 84, forse una caduta, anche lei deve rientrare. Ma il gruppo sta volando a velocità elevata. A - 31km le battistrada hanno 1:30 di vantaggio sul gruppo che però oggi non vuole lasciare troppo margine, memore delle fatiche di ieri. A tirare il gruppo in questa fase la FDJ-Suez a -26,1 km, recuperato qualche secondo infatti, battistrada a 1:16, cambi regolari tra le due. Comincia la salita a per le battistrada, gap sceso a 52” a -17,8 km. Caduta in coda al gruppo a -17,2 km per Marturano ed altre atlete, mentre comincia la volata per prendere la salita per il gruppo che guadagna a -16,5 km, rimangono solo 35” di vantaggio per le due al comando. Pirrone che si stacca e rimane solo la Roy al comando a -15,7 km.





Nel gruppo altra caduta in coda. Fuga che sta per fallire, gruppo che perde progressivamente pezzi, con atlete che si staccano, a -14,2 km la Roy affronterà la salita dura tra 2 chilometri, mentre il suo vantaggio scende ancora, ora a 22”. Pirrone viene raggiunta a -13,3 km, Roy comincia la salita vera e propria a -12,1 km con 100m di vantaggio sul gruppo che sta però arrivando. A -11,5 km la Roy soccombe alle ruote del gruppo, parte un altro scatto ma niente da fare, gruppo compatto con le big di classifica in testa. Velociste che si staccano ed andranno su del proprio passo. La maglia rosa è rimasta con due compagne. Si stacca Grace Brown a -8,8 km la seconda della generale. Salta anche la Edwards 6° in generale, ci saranno cambiamenti in classifica. Salta anche la Chapman 3ª in generale, compagna di squadra della maglia rosa. Un ritmo che sta facendo molta selezione, in salita. Perde contatto anche la 7ª della classifica a -7 km, anche la Smulders ce la Asencio a -5,8 km, anche la Malcotti perde contatto a -5,3 km. Rimaste in poche a giocarsi la tappa, le migliori. In gruppo ancora sia la maglia rosa Elisa Longo Borghini che Lotte Kopecky, anche Gaia Realini presente, in tutto sono rimaste in 9. Prima della rampa finale rallentano, e poi a -2 km la Garcia prova ad andare via, insieme alla Fisher Black, 13 secondi guadagnati dalle due in 700 metri appena, a -1,3 km hanno 18 secondi che però scendono a 11” quando c’è la rampa finale. Fisher Black che prende coraggio, supera la Garcìa e si invola cambiando il suo passo, verso la vittoria di tappa che ottiene, mentre Elisa Longo Borghini difende la maglia rosa per 13 secondi nei confronti di Lotte Kopecky.

Primo arrivo in salita in una frazione che, con 113 km ed un dislivello di 1100m, si presenta divisa in due fasi, nella prima parte c’è un percorso in leggera ascesa, nella seconda parte di gara troviamo la salita, nell’ultimo tratto con pendenze fino al 12%, poi la salita finale pedalabile al 4,9% ed il rettilineo di arrivo, appena 300m. Bisognerà capire, verso la fine chi delle velociste avrà ancora gambe dopo la salita, e chi quindi se la sentirà di sprintare, fermo restando che le donne di classifica dovranno difendersi nella salita, od incrementare i distacchi con le avversarie. Alle 11:15 il gruppo parte, e dopo 2,2 km di trasferimento, l’arrivo al km 0. Foratura di un’atleta che ha fatto ritardare il via di 10 minuti. Ritmo elevato fin dal via, 50,4 km/h di media, ed una caduta che ha coinvolto l’atleta Koch, gruppo ancora compatto dopo 20 km nonostante i vari tentativi di scatti che si son susseguiti, gruppo che non vuole lasciar andare via nessun tentativo di fuga, segno che ieri si è speso molto nell’inseguimento.