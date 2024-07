Sport Tennistavolo Sassari: Laura Pinna agli Europei con la nazionale giovanile

Partono venerdì 12 a Malmo in Svezia i Campionati Europei Giovanili che vedranno impegnata con la nazionale italiana la “ragazzina terribile” del Tennistavolo Sassari, Laura Pinna, di appena 15 anni. Laura Pinna ha disputato il campionato di A2 femminile facendosi valere anche contro le atlete senior. Da segnalare anche la vittoria nel singolare femminile della 42^ Coppa delle Regioni e l'argento nella 3^ categoria dei campionati italiani. Fino a domenica Roma sarà invece la capitale del tennis tavolo con oltre 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi e dai 5 Continenti per gli ITTF World Master Table Tennis riservati agli over 40. Tra gli atleti anche Maria Paola Tolu del Tennistavolo Sassari. La pongista della società sassarese sarà in gara da venerdì nella classe 4 paralimpica. Metterà a frutto l'esperienza maturata nel campionato di A2 paralimpica classe 1/5 che ha visto ben due formazioni del Tennistavolo Sassari nel girone C. Da ricordare che Maria Paola Tolu ha conquistato neppure due mesi fa ai Campionati Italiani l’argento nel singolo femminile di classe 4 e l’oro nella classe 1-5 esordienti.