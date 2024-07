2ª Tappa Giro Donne: Vince in volata chiara Consonni che batte la Kopecky, Longo Borghini resta in Rosa

A -40 km si comprende che le inseguitrici perdono ancora e non riusciranno a rientrare sulla testa della corsa, trovandosi a 4:10 ed il gruppo a 6:03 comincia a guadagnare qualcosa. A -32,9 le battistrada cominciano la salita dell’unico GPM di giornata e la Magalhães allunga sull’altra fuggitiva per prendersi i punti GPM 3 punti per lei e non si rialza. Caduta intanto in coda al gruppo, coinvolta Tonetti e ora sono in due attardate che devono rientrare in gruppo. a -29,9 km ormai le contrattaccanti vengono raggiunte dal gruppo, due battistrada con un vantaggio di 4:17, si allunga un’atleta per tentare di prendere il punto rimasto al GPM, insieme ad altre due, sono dunque tre le contrattaccanti evase ora dal gruppo, appena una manciata di secondi per loro, nemmeno il tempo di capire chi sono, che vengono riprese subito. Gruppo che a -23,8 km continua a guadagnare anche sulla battistrada e sulla Missiaggia, a -21,6 km 3:35 il vantaggio della brasiliana sulle altre Caduta in gruppo l’atleta Hanson, alla fine di una curva. A -17,6 gruppo che in discesa si spezza in due, prova ad allungarsi timidamente Jaskulska che prende un centinaio di metri di vantaggio, con il gruppo disposto nell’intera sede stradale, a -16 km, mentre il vantaggio della battistrada scende a 2:52. A -14,4 km ripresa dalla Jaskulska che rimane unica inseguitrice, doppiata la Missiaggia, che poco dopo viene ripresa anche dal gruppo che però non sta andando a tutta e se non si organizza in fretta non riuscirà a riprendere la battistrada brasiliana.





Il gruppo accelera in salita a -9,5 km e qualcuna si stacca, battistrada a 1:43 a -9 km. Solo 1:05 di vantaggio per Magalhães a -7 km. I treni delle velociste con un ritmo alzato, guadagnano ancora, a -5,8 km solo 49 secondi per la donna al comando. Percorso sul finale molto tecnico con diverse curve. A -3 km il gruppo arriva, a 15” ora il ritardo da colmare. A -2,3 km 6 secondi di vantaggio, a 1,,9 km l’attacco dell’atleta della uno x Mobility, la brasiliana Magalhães si rialza, la Koster resiste quasi fino alla curva, poi cede ed è volata, appena finita l’ultima curva parte la volata tra Lotte Kopecky e Chiara Consonni, che nonostante il colpo di reni dell’avversaria, vince la volata con mezza ruota di vantaggio e si aggiudica la 2ª Tappa del Giro Donne!

110 km, con 450m di dislivello, tappa perlopiù pianeggiante adatta alle ruote veloci, con circuito finale di 20 km con dei piccoli saliscendi che si ripeterà una volta ed infine la volata finale. Pronte via al km 0, e dopo appena 5km parte una fuga di due atlete Ana Vitória Magalhães e Alessia Missiaggia, prendono subito del vantaggio che dopo 10 km di gara arriva già a 40” quando il gruppo rallenta, dopo 20 km corsi, il gap aumenta a 1:30. Vedendo forse che il gruppo non sembra volerle riprendere, allungano ed evadono dal gruppo Beatrice Rossato e Valeria Curnis, dopo altri 10 minuti di gara Azione questa forse in ritardo, fatto sta che a -56 km le inseguitrici sono a 3:21 ed il gruppo a 5:32. L’arrivo sarà un po’ nervoso con la stessa salita con pendenza al 4% che si ripeterà anche una volta. Quando mancano 46,8 km all’arrivo, le inseguitrici perdono ancora trovandosi a 3:46 rispetto alla testa della corsa, col gruppo quasi disinteressato a 6:44. I punti dello sprint a -43 km li prende Alessia Missiaggia, 8 punti per lei.