Il Tennis club Alghero MP Finance conquista la Serie A

La battaglia è iniziata con tre singolari che sembravano segnare il destino della squadra: Otegui si è arreso al tedesco Kai Wehnelt (7-5, 6-2), Michele Fois è stato sconfitto da Umberto Ciato (6-2, 6-4), e Giovanni Calvano ha ceduto con un doppio 6-2 a Giuseppe La Vela. Ma il cuore e la determinazione sono venuti fuori con il giovane talento del vivaio, Cristiano Monte. In un match epico contro Jacopo Menegazzo, durato 4 ore e 13 minuti, Monte ha lottato come un leone, trionfando con un punteggio di 7-6(6), 4-6, 7-6(5), tenendo vive le speranze algheresi. I doppi, decisivi per l'esito finale, hanno visto una vittoria per parte: Otegui e Calvano sono stati sconfitti da Wehnelt e La Vela (6-4, 7-5), mentre Fois e Monte, ancora una volta protagonisti, hanno prevalso su Ciato e Federico Lovato con un combattuto 7-6(5), 7-5. Sul 4-2 per Padova, tutto si è deciso nel doppio di spareggio. Con il cuore in gola, Calvano e Fois hanno affrontato Wehnelt e Ciato. Dopo aver vinto il primo set 6-4 e aver dominato fino al 5-1 nel secondo, i veneti hanno risposto con orgoglio, portandosi sul 5-5.





I match point sfumati sul 6-5 hanno aggiunto tensione, ma al tiebreak gli algheresi hanno mostrato una marcia in più, chiudendo 7-5 e regalando al Tc Alghero MP Finance una storica promozione in Serie A. «È una Serie A per chi ha la maglia attaccata alla pelle», ha dichiarato un soddisfatto Fabio Fois, presidente del sodalizio algherese. «È stata una partita molto dura, dimostrazione del fatto che alla fine i nostri ragazzi hanno dato un contributo eccezionale. Vedi Cristiano che ha portato il punto fondamentale nei singoli e il doppio di Cristiano e Michele per il secondo punto, che ci ha portato al doppio di spareggio, dove Giovanni e Michele hanno dato tutto. La tensione era talmente alta che ci stava giocandoci un brutto scherzo. Alla fine ce l’abbiamo fatta nonostante gli imprevisti: l’infortunio di Bautista e l’indisponibilità di Lock», ha concluso con orgoglio patron Fois. «In questi anni abbiamo meritato questo risultato e ora cerchiamo di farlo meritare anche alla città».

