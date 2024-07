1ª Tappa Giro d'Italia Donne Cronometro: vince Elisa Longo Borghini, la prima maglia rosa è sua

Nessuna delle altre cicliste sembra avvicinarsi al suo tempo. Alle 13:25 ancora in testa Longo Borghini con il tempo di 20:37. Lidl-Trek che si presenta a questo appuntamento con uno squadrone fortissimo. La Smulders cade nei tornanti in pavé, perdendo l’opportunità di un ottimo tempo, visto che al riferimento aveva solamente 11 secondi di ritardo rispetto alla Longo Borghini, ed infatti perde all’arrivo ben 1:16. Attenzione ora alla prova di Erica Magnaldi, che si deve difendere essendo scalatrice pura, ma si vedrà forse nei prossimi giorni in classifica generale. La Chapman all’arrivo si piazza con 20:50, al terzo posto provvisorio confermando la Lidl-Trek squadra attrezzatissima. Finisce la prova anche l’ultima atleta e possiamo dire con certezza che la prima maglia rosa femminile del 2024 è di Elisa Longo Borghini.

Cronometro di 15,7 km con 100 metri di dislivello, parte alle 11:35 la prova contro il tempo, alle ore 12:09 l’attesa atleta italiana Elisa Longo Borghini della Lidl-Trek che chiude la sua prova contro il tempo in vantaggio di 25 secondi rispetto a quello che era stato il miglior tempo fino a quel momento, che era dell’olandese Kopecky, subito dopo termina la prova la Brown che arriva con un secondo di ritardo rispetto alla Longo Borghini, che rimane quindi in testa in classifica. In palio oggi anche la prima maglia rosa. Nessuno degli arrivi successivi sembra insidiare il primato della Longo Borghini.