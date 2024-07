Parte l’era Davide Nicola per il Cagliari. Lunedì alle 10,30 alla “Unipol Domus” la presentazione ufficiale

Il comunicato che fa luce sulla scelta è chiaro da parte della società presieduta da Tommaso Giulini: “La capacità di motivare i giocatori e sviluppare una strategia vincente al cospetto di ogni tipo di pressione, le qualità umane e l’empatia con il gruppo e l’ambiente sono tutte qualità che fanno di Davide Nicola una figura in grado di trasmettere valori quali perseveranza e visione a lungo raggio, cruciali per inseguire tutti insieme gli obiettivi fissati e guardare al futuro con rinnovata fiducia. Meticoloso, preparato, un vero combattente: per Nicola è ora tempo di una nuova sfida” Seguirà lunedì alla “Unipol Domus” la presentazione ufficiale del nuovo allenatore, che subito dovrà accogliere in sede i giocatori del Cagliari per l’avvio della preparazione estiva in vista del prossimo campionato. Preparazione che dall’8 al 21 luglio si terrà al “Crai Sport Center” di Assemini, mentre dal 22 il ritiro proseguirà a Chatillon-Saint Vincent, dove la squadra disputerà due amichevoli.

Il Cagliari ha ufficialmente annunciato che Davide Nicola sarà il suo nuovo allenatore, avendo firmato un contratto che lo legherà alla società rossoblù fino al 30 giugno 2026, con opzione di un eventuale prolungamento per un’ulteriore annata. Un biennale che può diventare triennale che la dice lunga sulla fiducia posta dalla dirigenza cagliaritana nell’allenatore di Vigone, a conferma di un progetto di lunga durata che ha convinto Davide Nicola a lasciare l’Empoli, dopo che la società toscana gli aveva automaticamente rinnovato il contratto grazie alla miracolosa salvezza da lui raggiunta con i toscani.