Sport 7ª Tappa Tour: Evenenepoel Re delle prove contro il tempo stravince la cronometro, Pogacar si difende e perde solo 12 secondi

Cronometro di 25,3 km con 465metri di altitudine massima con pendenza massima al 7,5%, e con abbuoni ai tre migliori tempi di 10, 6 e 4 secondi. Sarà qui che la lotta per la classifica generale, potrebbe avere delle svolte, una lotta che finora è stata a due, quindi: Pogacar e Vingegaard, ai quali si è aggiunto un terzo duellante: Evenepoel. Pogacar guida attualmente la classifica generale, con un tempo di 26:47:19, seguito immediatamente da Evenepoel con 45 secondi di ritardo e Vingegaard con 50 secondi di distacco. Sarà fondamentale questa cronometro, per capire chi davvero può insidiare in questa corsa fino a Nizza, l’attuale leader. La notizia del giorno è il declassamento di Philipsen che nella volata di ieri ha ostacolato intenzionalmente Van Aert. I primi 58 corridori partiranno a un minuto di distanza l’uno dall’altro, i restanti di un minuto e mezzo, mentre gli ultimi 9, che sono i leaders della classifica generale, partiranno con un intervallo di due minuti l’uno dall’altro. Il percorso che prevedere una salita pedalabile a metà percorso, forse non è proprio per cronoman purissimi, e sembra favorire sulla carta Pogacar. Parte per primo Mark Cavendish alle 13:05, il primo corridore a far segnare il miglior tempo al primo intermedio (11:05) è Fedorov, mentre al secondo intermedio Morkov è il primo a passare. Davide Ballerini migliora il tempo ma dura poco. Alle 13:40 arrivano al traguardo Cavendish e Morkov quest’ultimo prende la prima posizione parziale con 33:06. Ballerini poi all’arrivo lo supera con 32:39. Politt della UAE fa la cronometro a tutta ma Bissinger arriva poco dopo con un tempo di 30:06:66 e si va a sedere nella sedia del leader, ma durerà solo fino alle 15:10 quando Vanquelin all’arrivo registrerà un tempo di 29:44:94 diventando il nuovo leader provvisorio, superato alle 15:31 da Campenaerts che arriva al traguardo con -0:0:76, 76 centesimi dunque di vantaggio ed un tempo quindi di 29:44:18. Alle 16:15 parte Geraint Thomas che arriverà solo 18° nella classifica parziale di tappa. Alle 16:52 parte Roglic, dunque comincia la gara anche per i big di classifica. Roglic arriva col miglior tempo, ma gioirà per poco, perché a parte vingegaard, Pogacar ed evenepoel lo superano. Vince la frazione Evenepoel, specialista nelle prove contro il tempo, con un tempo da fenomeno: 28:52, nonostante una foratura o un salto di catena!!! Pogacar conserva sulle spalle la maglia gialla ma perde 12 secondi. Ora il distacco di Evenepoel in classifica generale è di soli 33 secondi!!!