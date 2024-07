Lavaredo 120 km, Milano Linate Runway e la Corri Ittiri: I Campi di Gara per gli Atleti di Alguerunners





Su 1614 partenti, 1240 atleti hanno completato la gara, mentre 374 si sono ritirati. Gli atleti algheresi Cecilia Burzacchi, Diamante Pitozzi, Davide Baldassarutti, Mattia Tedesco e Mario Morittu hanno partecipato alla corsa notturna sulla pista di decollo dell’Aeroporto di Milano Linate. La gara, di 10 km e organizzata da MG Sport e SEA Milano Airports, ha visto la partecipazione di 3.000 persone provenienti da 19 regioni italiane e 150 runners stranieri. La corsa è stata caratterizzata da una nutrita partecipazione femminile, circa il 35% degli iscritti. Giuseppe Fenu si è classificato terzo assoluto nel 10° Trofeo Canneddu a Ittiri, una gara di corsa su strada di 13 km su un tracciato extraurbano.





Questo risultato conferma l’ottimo stato di forma di Fenu, già vincitore in una gara precedente a Santa Maria la Palma. Gli allenamenti degli atleti di Alguerunners proseguono in vista dei prossimi impegni regionali, nazionali e internazionali. La preparazione costante e la passione per la corsa continuano a essere i pilastri del successo degli Alguerunners nelle competizioni future.

Nel variegato mondo delle corse su strada, le sfide “fuoristrada” di Cortina d’Ampezzo e Milano Linate si distinguono per la loro unicità. Gli atleti di Alguerunners hanno affrontato queste competizioni di giugno con grande entusiasmo e impegno. Attilio D’Anzeo ha preso parte alla Lavaredo Ultra Trail a Cortina d’Ampezzo, una corsa di 120 km con un dislivello di 5800 m+. Nonostante una sindrome parainfluenzale contratta due giorni prima della partenza, D’Anzeo ha percorso 97,5 km, fermandosi in vetta al Col Gallina.