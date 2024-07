La Lega Serie A è pronta a svelare il calendario della stagione 2024/25

Per quanto riguarda i derby, saranno calendarizzati tutti in giornate e non potranno disputarsi nella prima e nell'ultima giornata oltre che nella decima giornata, in cui si disputerà l'unico turno infrasettimanale stagionale. Inoltre, le società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla Europa League e alla Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA "back to back". Per quanto riguarda le date, oltre all'unico turno infrasettimanali, il campionato si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Oggi andrà in scena la presentazione dei calendari per il prossimo campionato, che partirà sabato 17 agosto e si concluderà il 25 maggio 2025. In particolare, la Lega ha svelato i criteri per la compilazione dei calendari, a partire dall'alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le Inter-Milan, Lazio-Roma, Empoli-Fiorentina e Juventus-Torino. Confermato il calendario asimmetrico, con la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.