Sport Si è spento Comunardo Niccolai. Se ne va un altro pezzo di storia rossoblù

Il Cagliari perde un altro importante pezzo della sua storia. Sei mesi dopo la scomparsa di Gigi Riva, i tifosi rossoblù e l'intera Sardegna sono nuovamente in lutto per la scomparsa di Comunardo Niccolai, un altro eroe dello storico scudetto. Niccolai è deceduto a Pistoia, in ospedale, circondato dall'affetto dei suoi cari. Il difensore ha trascorso gran parte della sua carriera legato alla squadra del Cagliari, con cui ha celebrato il trionfo del campionato nella stagione 69/70 e ha guadagnato la convocazione nella Nazionale italiana. Sebbene sia salito alla ribalta per una serie di autogol, sei in totale durante la sua carriera, molti dei quali in momenti decisivi, l'impronta che Niccolai ha lasciato in Sardegna va ben oltre queste circostanze sfortunate. È ricordato come un leale compagno di Beppe Tomasini nella difesa quasi imbattibile del Cagliari, guidata da Enrico Albertosi, che talvolta ha subìto le disavventure causate da Niccolai. In dodici stagioni, ha accumulato 228 presenze con la squadra isolana, segnando 4 gol, a cui si aggiungono tre presenze con la maglia della Nazionale, tra cui quella memorabile a Messico 1970. Con la sua scomparsa, un altro pezzo significativo della storia del Cagliari si è spento, lasciando un profondo senso di tristezza nell'ambiente sportivo dell'isola.