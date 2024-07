Sport 4ª Tappa Tour De France: Pogacar strega il tour attaccando sulla salita più dura e si prende tappa e maglia

Ultima tappa con partenza in Italia, si sconfinerà durante questa frazione, entrando in Francia. 139,6 km, Tappa di montagna con 3632m di dislivello, 2642m di altitudine massima con pendenza massima del 15,4% e una discesa tecnica da affrontare, 3 GPM, ed un Traguardo Volante. Si affronteranno il Sestrière, Montgenèvre, ed infine il Galibiere. Ritirato Casper Pedersen per via della brutta caduta di ieri sul finale, frattura della clavicola per lui. Parte la frazione ed al km 0 immediatamente i primi scatti, a -124,5 km infatti manca poco al TV, nonostante la salita per il primo GPM, sia cominciata, e l’azione del gruppo porta i suoi frutti: fuga fallita a -122,6 km. Alcuni corridori già in difficoltà per la velocità elevata del gruppo. Allo sprint parte la volata, che si aggiudica Pedersen, secondo Girmay che potrebbe essere maglia verde virtuale. Ripartono dunque gli scatti a -119,9 km, gruppo che poi raggiunge ogni fuggitivo e si spezza a -117,5 km in due tronconi, nel secondo ci sono Egan Bernal, Girmay Roglic e De Lie. Roglic dunque non sembra stare bene oppure si è fatto sorprendere! Van Aert in mezzo ai due gruppi si trova a 50”, quando mancano 114,6 km, mentre il secondo gruppo dove c’è la maglia verde, è a 1:45. Nuovo tentativo a -114,5 km, con 4 uomini in avanscoperta, a 12” dal gruppo. Sembra a -107,9 km andato il tentativo di fuga di 17 atleti con Van Der Poel che l’ha portata via. A -102,4 km il gruppo ha già un ritardo di 1:01, con la UAE di nuovo davanti a tirare. Gruppo a 2:50, gruppo maglia verde a 6:23, a -94,5 km, per ora sarebbe maglia gialla virtuale Barguil, ora nella fuga di giornata, ora sarà salita vera fino al primo GPM e si stacca dal gruppo anche Luca Mozzato a -92,4 km. Al gpm del Sestrière passa per primo con una volata a -89 km Williams tra i battistrada. Dopo lo scollinamento, a -83,5 km gruppo a 2:09. Gruppo che perde ancora, una volta cominciata la salita del Monginevro, a -75,7 km 2:39 ora il suo ritardo, con la Visma che tira a un ritmo blando, questo distacco si incrementa a 3:00 a -73,7 km. A -69,6 km si entra in Francia! Davanti a -67 km, Barguil si muove per i punti, ma Williams passa primo al GPM del Monginevro, col gruppo a 2:20. Discesa verso Briançon, interessata oggi da un grande incendio che ha devastato due negozi a causa del quale anche le scuole hanno dovuto chiudere, a -57,7 km, la UAE spezza il gruppo dopo la 25ª posizione, per il gran ritmo, Carapaz rientra velocemente, e il vantaggio dei battistrada scende a 1:59 nella discesa a -54 km, intanto i velocisti ormai viaggiano con 12 minuti di ritardo. Davanti vanno in doppia fila ed a -44,3 km e dunque guadagnano 2:42 rispetto al gruppo, quando siamo ai piedi della salita, che sarà tra 2 km circa. A -34,6 km Politt termina il lavoro per la UAE di Pogacar che probabilmente oggi vuole vincere, ora Wellens a tirare ed i fuggitivi vedono scendere il vantaggio a 1:19 mentre tra i battistrada cominciano gli attacchi. Armirail prima, poi Gaudu e Barguil che provano ad attaccare e contrattaccare, non ci credono più nemmeno loro che la fuga possa arrivare intera. A -33,3 km prende qualche metro Lazkano davanti, mentre dietro continuano a staccarsi altri corridori. Alla fine Van Der Poel e Barguil sembrano staccarsi dall’attacco di giornata. Vento contrario da sinistra che rallenta la marcia soprattutto dei fuggitivi, Lutsenko ha mollato e si è rialzato, siamo sui -31,3 km. Si allunga di nuovo Lazkano ma lo seguono in tre, fuga ormai spezzettata. In gruppo entra in azione Marc Soler. Gruppo ormai a 53”, a -29,7 km, in testa resta Lazkano da solo che sembra essere riuscito a distaccare gli altri fuggitivi, ma il gruppo sta arrivando. In gruppo a tirare diverse squadre ora, gli inseguitori cercano di farsi riprendere più tardi ma vengono fagocitati ad uno ad uno. A -26,3 km sono ormai solo 8 i secondi e la fuga viene annullata! Ora i giochi si faranno in ottica classifica generale, si stacca intanto Carapaz, maglia gialla provvisoria, in difficoltà. Pidcock si stacca anche lui, e a tirare il gruppo Almeyda, il ritmo aumenta per far selezione. Sono rimasti una ventina i corridori in gruppo. Carapaz ormai staccato perderà la maglia gialla, già 25” il suo ritardo rispetto al gruppo dove ci sono tutti gli altri leader quando mancano 25 km alla conclusione. Si stacca anche Enric Mas l’uomo di classifica della Movistar. Cede anche Romain Bardet a -24,6 km, insieme a Vlasov e Hindley. Al momento sarebbe Maglia gialla virtuale Vingegaard. Ma sono tutti li. Nel drappello al comando a -23,9 km c’è ancora Giulio Ciccone che perde ora anche Jorgenson. Anche Gee e Geraint Thomas staccati. A tirare il gruppo dei migliori, ora Ayuso della UAE. Roglic si lascia sfilare ed è in coda. Si stacca a -22,4 km anche Ciccone, rimangono Almeida Pogacar Vingegaard Rodriguez Evenepoel Roglic e Landa. Ayuso e Almeida si danno i cambi a tirare. A questo punto vedremo chi attaccherà e quando. 2:18 il distacco di Carapaz, ormai fuori dai giochi a -20 km. A -19,7 parte Pogacar con Vingegaard ed Evenepoel alla sua ruota, poco dopo Evenepoel mollano, Pogacar va via a -19,3 km e Vingegaard non ce la fa essendo già a tutta. Già 20 metri di ritardo a -19,1 km quelli di Vingegaard che limita i danni sperando di rientrare in discesa, con Evenepoel dietro, al GPM passano in questo ordine con 6, 5 e 2 secondi di abbuono. Pogacar lanciato in avanti in discesa, gli inseguitori hanno in passato rischiato la morte in discesa, quindi la stanno affrontando con cautela, Pogacar a -16,1 km in vantaggio di 7” rispetto a Vingegaard mentre Evenepoel sta perdendo venendo raggiunto dal gruppo Roglic, a 30”. Evenepoel soffre la discesa, perde ancora a -11,2 km. A -7,7km Vingegaard a 23” con Rodriguez che lo sta per raggiungere a 34”, ed a -4,9 km il gruppo Roglic riprende Rodriguez e punta Vingegaard. Arriva anche Evenepoel, sono in 5 gli inseguitori di Pogacar a 35” a -3,8 km, cercheranno di limitare i danni. Pogacar vola verso la vittoria di tappa e la conquista della maglia gialla di leader della classifica generale! Evenepoel, Roglic ed Evenepoel in ritardo di 35 secondi fanno la volata per gli altri abbuoni. 5:10 di ritardo per Carapaz ormai fuori dai giochi.