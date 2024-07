Swan Sardinia Challenge 2024: un altro evento memorabile ad Alghero

Le regate sono state caratterizzate da intensa rivalità e altrettanta sportività, esemplificando lo spirito di ClubSwan Racing. Leonardo Ferragamo, Presidente di Nautor Swan: "Siamo lieti di essere stati ospitati con The Nations League nella pittoresca città di Alghero. La Swan Sardinia Challenge non ha solo messo in mostra la competizione e l'eccellenza che definiscono le barche e gli equipaggi di ClubSwan, ma ha anche sottolineato la bellezza, la storia, l'autenticità e l'ospitalità di questo meraviglioso luogo, in una parte incontaminata della Sardegna. Il coinvolgimento e l'entusiasmo della comunità locale, in particolare dei giovani, sono stati davvero d’ispirazione ed esempio." Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto: “Un altro grande evento targato Alghero con la città e in particolare il suo porto che hanno accolto al meglio una manifestazione di caratura internazionale che ha visto la Riviera del Corallo ottenere una nuova eccezionale vetrina” La Swan Sardinia Challenge è stata supportata dai principali partner della Nations League, tra cui Porsche Italia, Rolex, Randstad e Banor, oltre che dagli sponsor tecnici come QuantumSails, North Sails, Doyle Sails, Garmin, Sailmon, B&G, Gottifredi Maffioli, AON, Ethimo e Ferrari Trento. I partner hanno anche generosamente offerto i premi di giornata. La Swan Sardinia Challenge 2024 è stata una settimana caratterizzata da competizioni leali, scenari mozzafiato e un ricco programma di eventi sociali. L'evento ha messo in evidenza la spettacolarità del luogo e le esperienze gastronomiche locali offerte durante il cocktail di benvenuto e la cena degli armatori.





L'evento è stato promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, reso possibile grazie al Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Consorzio Porto di Alghero, dello Yacht Club Alghero e della Lega Navale Italiana Alghero. Il Sindaco della città, Raimondo Cacciotto, si auspica che la Swan Sardinia Challenge possa diventare un evento annuale ad Alghero, esprimendo il suo orgoglio nel vedere coinvolti molti giovani e sottolineando come lo sport sia uno straordinario strumento educativo. La Nations League 2024 per ClubSwan 50 e ClubSwan 36 si sposterà ora nella vicina Porto Cervo per l'iconica Rolex Swan Cup dal 15 al 21 settembre, una settimana di vela spettacolare in una delle mecche della nautica mondiale, lo Yacht Club Costa Smeralda, dove non solo le classi One Design di ClubSwan Racing, ma ogni scafo Swan di tutto il mondo sono invitati a partecipare per celebrare la famiglia Swan e il 40º anniversario della partnership tra Nautor Swan, Rolex e YCCS.

Il grande evento sportivo Swan Sardinia Challenge 2024, voluto dalla Regione Sardegna e Consorzio del Porto di Alghero, si è concluso. Una manifestazione velica di respiro internazionale, riservata alle classi Swan One Design ClubSwan 36 e ClubSwan 50, che è terminata con successo dopo una serie di regate e una settimana ricca di eventi di alto livello. Swan Sardinia Challenge si è tenuto nella splendida città di Alghero, nella Sardegna settentrionale, dal 26 al 29 giugno, ed ha visto il meglio della vela che, oltre al “challenge” sportivo, ha messo in campo un forte impegno comunitario e delle imporanti iniziative di sostenibilità. Durante la settimana, 11 ClubSwan 50 e 8 ClubSwan 36 hanno regatato con grande professionalità nelle acque cristalline al largo di Alghero. La competizione ha visto la partecipazione di velisti provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di ben 24 nazioni.