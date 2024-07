Cagliari: Davide Nicola nuovo allenatore, l'annuncio è imminente

Tuttavia, nonostante l'arrivo di Nicola, il trasferimento del difensore centrale dell'Empoli Sebastiano Luperto rimane incerto. Inizialmente, si pensava che i due trasferimenti fossero legati, ma ora sembra che il Cagliari stia considerando altre opzioni, complice anche l'interessamento di altre squadre come il Torino. Oggi segna anche l'inizio ufficiale del calciomercato. Il Cagliari è attivamente alla ricerca di rinforzi, con un occhio particolare all'attacco. La squadra è vicina a chiudere per Roberto Piccoli dell'Atalanta, ma mantiene vivi i sogni di ingaggiare M'Bala Nzola. Altri obiettivi includono il difensore Nadir Zortea, sempre dell'Atalanta, e l'attaccante Davide Felici della Feralpisaló. Inoltre, il club sardo sta tentando di riportare in Sardegna Gianluca Gaetano dal Napoli, anche se questa trattativa potrebbe concretizzarsi solo ad agosto, dopo che Antonio Conte avrà valutato il giocatore. Sul fronte delle uscite, Gianluca Lapadula ha richieste da Pisa, Palermo e Cremonese, mentre il portiere Boris Radunovic è seguito da club di Serie B, Grecia e Serbia. Anche Razvan Marin e Pantelis Hatzidiakos attirano interesse rispettivamente da PAOK Salonicco e Panathinaikos. Nel frattempo, i contratti di Nicolas Viola, Simone Aresti e Marco Mancosu sono scaduti.





Nel settore giovanile, il Cagliari ha prolungato i contratti di Fabio Pisacane e Matteo Battilana, rispettivamente allenatore e vice della Primavera, fino al 2026. Stefano Melis è stato nominato direttore generale e continuerà a dirigere l'area business e media, collaborando con l'amministratore delegato Maurizio Catte e il direttore sportivo Stefano Bonato. Questa serie di mosse dimostra la determinazione del Cagliari di rafforzare la squadra e prepararsi al meglio per la prossima stagione. Con Davide Nicola al timone, i tifosi sperano di vedere una squadra competitiva pronta a lottare per obiettivi ambiziosi.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi il Cagliari dovrebbe annunciare ufficialmente l'ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. La lunga ricerca del successore di Claudio Ranieri sembra essere giunta al termine, salvo imprevisti dell'ultimo minuto. Questo annuncio arriva in un momento cruciale, a pochi giorni dall'inizio del ritiro pre-stagionale della squadra. La nomina di Nicola arriva dopo una trattativa complessa che ha visto il Cagliari risolvere i problemi contrattuali con l'Empoli, società con cui il mister aveva ancora un anno di contratto.