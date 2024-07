Magliona Motorsport esulta con Pisano-Musselli sul podio del Rally dell’Asinara

“Siamo felicissimi - ha detto Pisano dopo il traguardo finale - e allo stesso tempo provo un po’ di rammarico per quanto successo nella terzultima prova, quando l’auto mi è scappata in un tornante e ho dovuto rigirarmi perdendo secondi preziosi. In ogni caso va benissimo la seconda posizione, questa prima esperienza sulla R5 è stata super, prima della gara ero anche teso ed emozionato ma strada facendo mi sono ricreduto. Sono davvero contento e questa macchina è davvero bella, molto professionale, sente ogni regolazione che apporti. Ora questo podio ce lo godiamo tutti insieme.” Al termine del rally, il presidente della scuderia Omar Magliona ha dichiarato: “Ci siamo confrontati con una concorrenza di livello e con un pilota professionista abituato a gareggiare e vincere a livello nazionale, ma Pisano e Musselli sono stati davvero bravi e solo per una piccola sfortuna non è arrivato il massimo risultato.





Siamo molto soddisfatti per questa medaglia d’argento e abbiamo dimostrato di potercela giocare fino all’ultimo chilometro, regalando verve e incertezza a questo rally. Ci è mancata solo un po’ di fortuna. E poi siamo orgogliosi anche delle prestazioni dei nostri altri portacolori al via”. Fra le tre punte schierate dalla scuderia sassarese, l’equipaggio formato da Marcello Sanna e Agostino Sanna ha completato un solido assolo in classe S2000, centrando l’obiettivo nell’abitacolo della Peugeot 207, mentre Luca Pisano (il fratello di Andrea) e Pietro Carboni hanno conquistato una positiva seconda piazza in classe Rally5 con la Renault Clio di categoria.

Magliona Motorsport applaude ed esulta per lo straordinario secondo posto assoluto centrato oggi (domenica 30 giugno) dai portacolori Andrea Pisano e Salvatore Musselli al 29° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, valido per la Coppa Rally di Zona 10 e il Campionato Regionale della Sardegna. Pisano era all’esordio assoluta su una vettura R5, la Skoda Fabia R5 nel caso specifico, ma il pilota di Osilo, perfettamente coadiuvato dall’esperto navigatore nella gara di casa, ha fatto immediatamente faville, dimostrandosi imprendibile fin dalla prima giornata di prove sabato. Dopo aver ben condotto la vettura anche sui primi passaggi della domenica, Pisano è poi incappato in un imprevisto a tre prove dalla fine, fatto che non gli ha comunque tolto la gioia di un podio assoluto all’esordio nella classe regina davvero indimenticabile, impreziosito dal fatto di aver vinto insieme a Musselli ben 7 prove speciali delle 10 disputate nella due-giorni sarda.