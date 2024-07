Tennis club Alghero MP Finance a un passo dal sogno

La squadra ha però saputo reagire con forza. Il davisman dello Zimbabwe Benjamin Lock ha dominato Giuseppe La Vela con un netto 6-4, 6-1. Michele Fois, dopo un combattuto primo set perso al tie-break, ha rimontato contro Umberto Ciato, imponendosi per 6-7(5) 6-1, 6-3 in un match durato oltre tre ore. Cristiano Monte ha poi concluso i singolari concedendo solo un game a Federico Lovato, con un convincente 6-0, 6-1. Nei doppi, Fois e Monte hanno vinto una battaglia serrata contro Ciato e Lovato, chiudendo 5-7, 6-2, 10-7. Tuttavia, Lock e Nicolò Serra non sono riusciti a prevalere su La Vela e Wehnelt, perdendo 6-2, 6-2.





Da sottolineare l’eccellente prestazione dei giovani del vivaio, che hanno portato a casa tre dei quattro punti della giornata, dimostrando di essere all’altezza di una competizione di livello nazionale. L’attesa ora si sposta sui campi in terra battuta di Padova, dove tra sette giorni si disputerà il match di ritorno. La situazione è chiara: una vittoria o un pareggio garantiranno al Tc Alghero la promozione in Serie A2. In caso di un 4-2 per il Tc Padova, si dovrà disputare un doppio di spareggio, mentre un 5-1 o 6-0 per i veneti significherebbe il successo per la squadra di Marco De Rosa. I ragazzi di Alghero hanno dimostrato di avere il cuore e il talento necessari per raggiungere questo traguardo. La sfida è ancora aperta, ma la determinazione mostrata in questa partita lascia ben sperare per un esito positivo. Un'intera città è pronta a sostenere la squadra in questo momento cruciale, con la speranza di celebrare una meritata promozione tra una settimana.

Il Tennis club Alghero MP Finance ha compiuto un importante passo verso la promozione, battendo 4-2 il Tc Padova nella finale d’andata dei playout del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Gli algheresi, guidati dal capitano Marco Lelli, hanno dimostrato grinta e determinazione, nonostante un inizio difficile dovuto all’infortunio dell’italo-argentino Juan Bautista Otegui, che ha ceduto contro il tedesco Kai Wehnelt.