Sport Arriva anche l’ufficialità: Alberto Dossena ceduto al Como.

È arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte del Cagliari, che conferma la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Dossena, il quale si trasferisce al Como a titolo definitivo. Arrivato in Sardegna nell’estate 2022, trovato in Serie C dove militava nell’Avellino, ha esordito in rossoblù il 2 settembre appunto del 2022 in Cagliari-Modena di Serie B. Dopo una prima parte di stagione in sordina, da Cagliari-Cosenza del 26 dicembre 2022 diventa sempre più baluardo della difesa del Cagliari, che a fine stagione conquisterà la promozione in Serie A. Confermato al centro della retroguardia per la sua prima stagione in Serie A, il classe ’98 bresciano conferma le sue qualità e si migliora, arrivando a realizzare 2 reti e 4 assist in 35 presenze fatte di solidità e attaccamento alla maglia del Cagliari. In rossoblù una crescita costante che lo ha portato in poco tempo ai massimi livelli, grazie anche alla visione lungimirante del Club nel fare e difendere la propria scelta.